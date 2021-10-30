జీ 20 శిఖరాగ్ర సదస్సుకు మోదీ- ఎజెండాలోని అంశాలివే..
Updated on: 13 minutes ago
జీ 20 శిఖరాగ్ర సదస్సుకు మోదీ- ఎజెండాలోని అంశాలివే..
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15:51 October 30
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G20 Summit: PM Narendra Modi and other world leaders participate in session on 'Global Economy and Global Health (Working Lunch)' at Roma Convention Centre in Rome, Italy pic.twitter.com/gQg0uKpDRM— ANI (@ANI) October 30, 2021
జీ20 సదస్సులో భాగంగా నిర్వహించిన 'గ్లోబల్ ఎకానమీ అండ్ గ్లోబల్ హెల్త్' సెషన్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సహా ఇతర సభ్య దేశాల అధినేతలు పాల్గొన్నారు.
15:27 October 30
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G20 Summit: Frontline workers join PM Narendra Modi and other world leaders for 'family photo' at Roma Convention Center in Rome, Italy pic.twitter.com/rdyB0VRo8u— ANI (@ANI) October 30, 2021
జీ20 శిఖరాగ్ర సదస్సులో దేశాధినేతలు ఫ్యామిలీ ఫొటొ దిగారు. మోదీ పాటు ఇతర దేశాల నాయకులతో కలిసి ఇటలీ ఆరోగ్య కార్యకర్తలు ఫొటో దిగారు.
14:44 October 30
జీ 20 శిఖరాగ్ర సదస్సుకు మోదీ- ఎజెండాలోని అంశాలివే..
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#WATCH Prime Minister Narendra Modi arrives at G20 Summit venue in Rome. He is received by Italian Prime Minister Mario Draghi pic.twitter.com/Xlf97TgIUS— ANI (@ANI) October 30, 2021
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ.. ఇటలీ రాజధాని రోమ్లో జరుగుతున్న జీ20 శిఖరాగ్ర సదస్సుకు(g20 summit rome 2021) హాజరయ్యారు. ఇటలీ ప్రధాని మారియో డ్రాగీ.. మోదీకి(modi g20 summit ) సాదర స్వాగతం పలికారు. గౌరవ వందనం నడుమ మోదీ జీ20 సమావేశ వేదికకు చేరుకున్నారు. కరోనా మహమ్మారి తర్వాత తొలిసారి ఈ సదస్సు భౌతికంగా జరుగుతోంది(g20 summit rome 2021).
ప్రపంచంలోని ఆర్థికంగా శక్తిమంతమైన 20 దేశాలు(g20 summit 2021) పాల్గొంటున్న ఈ సమావేశంలో ప్రధానంగా వాతావరణ మార్పు, కరోనా, కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ అంశాలపై చర్చ జరగనుంది. శనివారం ప్రారంభ సెషన్లో ప్రపంచ ఆరోగ్యం, ఆర్థిక అంశాలను ముఖ్యంగా ప్రస్తావించనున్నారు. అనంతరం జరిగే కీలక సమావేశంలో ఇరాన్ అణు కార్యకలపాల అంశంపై జీ-20 దేశాధినేతలు చర్చించనున్నారు.