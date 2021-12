covid vaccine to infants: బ్రెజిల్​లో ఓ ఆరోగ్య కార్యకర్త పొరపాటు... ఇద్దరు పసికందులకు పెను ప్రమాదాన్ని తెచ్చిపెట్టింది. రెండు నెలల ఆడ శిశువు, నాలుగు నెలల మగ శిశువుకు ఫైజర్ కొవిడ్​ టీకాను వేసింది ఓ నర్సు. ఫలితంగా ఆ చిన్నారులిద్దరూ తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురై ఆస్పత్రిలో చేరారు. డిఫ్తిరీయా, టెటనస్​, పెర్టుసిస్​, హెపటైటిస్​ బి వంటి వ్యాధులను ఎదుర్కొనేందుకుగాను రోగ నిరోధక శక్తి కోసం అందించే టీకాకు బదులుగా శిశువులకు సదరు నర్సు కొవిడ్ వ్యాక్సిన్ వేసింది.

Infants hospitalized with pfizer: కొవిడ్ టీకా వేయడం కారణంగా ఇద్దరు పసికందులు ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం ఏర్పడింది. దీంతో వారిద్దరికి ఆస్పత్రిలో వైద్యులు చికిత్స అందిస్తున్నారు. శిశువులకు కొవిడ్ టీకా వేసిన నర్సును ఉద్యోగం నుంచి తాత్కాలికంగా తొలగించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.

వివిధ దేశాల్లో 5 ఏళ్ల వయసు పిల్లలకు ఫైజర్​ టీకాను వినియోగిస్తున్నారు. అయితే.. బ్రెజిల్​లో 12 ఏళ్ల పైబడిన వారికి మాత్రమే ఫైజర్ టీకా వినియోగానికి అక్కడి ఔషధ నియంత్రణ సంస్థ ఆమోదం తెలిపింది.

