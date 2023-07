Anganwadi Workers Protest in All Over AP : తమ డిమాండ్లను, సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతూ అంగన్వాడీలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు నిర్వహించారు. సీఐటీయు అధ్వర్యంలో అన్ని జిల్లాల కలెక్టరేట్​ల ముందు ధర్నాలు నిర్వహించగా.. అంగన్వాడీలు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. 36గంటల పాటు నిర్విరామంగా నిర్వహించే ఈ మహాధర్నాలో వందలాది మంది అంగన్వాడీలు పాల్గొన్నారు.