Anganwadi Protest of 8th Day: రాష్ట్రంలో అంగన్వాడీలు సమ్మె 8రోజులుగా కొనసాగుతోంది. తమ డిమాండ్లను పరిష్కరించాలని లేదంటే ఈ పోరును మరింత ఉద్ధృతం చేస్తామని అంగన్వాడీలు ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా అంగన్వాడీలు వివిధ రకాలుగా వినూత్న నిరసనులు తెలుపుతున్నారు. అంగన్వాడీల దీక్షకు ప్రజా ప్రతినిధులు సైతం మద్దతు తెలుపుతున్నారు. Anganwadi Protest in kurnool: అంగన్వాడీల సమస్యలు పరిష్కరించకుంటే వచ్చే ఎన్నికల్లో వైసీపీ ప్రభుత్వాన్ని గద్దె దించుతామని అంగన్వాడీ సిబ్బంది రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డిని హెచ్చరించారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అంగన్వాడీ సిబ్బంది కంటే వెయ్యి రూపాయలు ఎక్కువ జీతం ఇవ్వాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. ముఖ్యమంత్రి తన మనసు మార్చుకొని అంగన్వాడీలకు వేతనాలు పెంచాలని వారు కర్నూలు కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు ఒంటి కాలుపై నిలబడి నిరసన తెలిపారు. Anganwadi Protest in Ongole: ప్రకాశం జిల్లా కనిగిరిలో అంగన్వాడీలు సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ ఐసిడిఎస్ ప్రాజెక్టు కార్యాలయం ఎదుట వంటావార్పు కార్యక్రమం చేపట్టారు. Anganwadi Protest in Anatapur: అనంతపురం జిల్లాలో గుత్తి ఐసిడిఎస్ కార్యాలయం ఎదుట చేస్తున్న అంగన్వాడీల నిరసన సమ్మె 8వ రోజుకు చేరుకుంది. అంగన్వాడి టీచర్లు, ఆయాలు పచ్చగడ్డి తింటూ నిరసన వ్యక్తం చేశారు. Anganwadi Protest in Vijayawada: కృష్ణా జిల్లా ఐసీడీఎస్ కార్యాలయం ఎదుట అంగన్ వాడీలు వినూత్న రీతిలో నిరసన చేపట్టారు. వంటావార్పుతో పాటు సీఎం జగన్ ప్రభుత్వ వ్యతిరేక పాలనపై జానపద పాటలు, డాన్సులతో నిరసన తెలిపారు. కార్యక్రమంలో సీఐటీయూ, ప్రజా సంఘాల నాయకులు పాల్గొన్నారు. Anganwadi Protest in Mummidivaram: డాక్టర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ముమ్మిడివరం ఐసిడిఎస్ కార్యాలయం వద్ద అంగన్వాడి కార్యకర్తలు, సహాయకులు చేపట్టిన సమ్మె ఎనిమిదవ రోజు కొనసాగుతుంది. నియోజవర్గ పరిధిలోని మూడు మండలాలు చెందిన అంగన్వాడి సెంటర్ నిర్వాహకులు ఇందులో పాల్గొన్నారు. Anganwadi Protest in YSR Kadapa: కడప జిల్లాలో తమ డిమాండ్లను పరిష్కరించాలని అంగన్వాడీలు సమ్మెను కొనసాగిస్తున్నారు. జిల్లాలో పులివెందుల నియోజకవర్గం వేంపల్లి తాహసీల్దార్ కార్యాలయం నుంచి అంగన్వాడీలు భారీ ర్యాలీ చేసి, వేంపల్లి పట్టణంలోని నాలుగు రోడ్ల కూడలికి చేరుకున్నారు. నాలుగు రోడ్ల కూడలిలో ఉన్న దుకాణాల వద్దకు వెళ్లి ప్లాస్టిక్ ప్లేట్లు పట్టుకొని అంగన్వాడీ వర్కర్లు బిచ్చమెత్తుకొని వినూత్న రీతిలో నిరసన తెలిపారు. జీతాల పెంపు కోసం రోడ్డు ఎక్కిన తమపై ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి కనికరం చూపడం లేదని అంగన్వాడీలు వాపోయారు. ప్రభుత్వం స్పందించి తమ సమస్యలను పరిష్కరించకుంటే ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తామని అంగన్వాడీలు హెచ్చరిస్తున్నారు.