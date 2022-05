Yash KGF 3 release date: ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో రాకింగ్​ స్టార్​ యశ్ కథానాయకుడిగా వచ్చిన కేజీఎఫ్​ సిరీస్​ ఎంతలా హిట్​ అయిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. అయితే ఇటీవలే మూడో భాగం కూడా ఉంటుందని మేకర్స్​ అనౌన్స్ చేశారు. అయితే ఆ సినిమా ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది? అని అభిమానుల్లో ఆసక్తి మొదలైంది. తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో నిర్మాత విజయ్ కిరగందూర్ ఈ విషయమై క్లారిటీ ఇచ్చారు. ''ప్రస్తుతం 'సలార్' సినిమా పనుల్లో ప్రశాంత్ నీల్ బిజీగా ఉన్నాడు. వచ్చే వారం నుంచి లేటెస్ట్ షెడ్యూల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ప్రభాస్ కూడా జాయిన్ అవుతారు. ప్రస్తుతం 30-35 శాతం షూటింగ్ కంప్లీట్ అయ్యింది. అక్టోబర్ లేదా నవంబర్‌కు షూటింగ్ అంతా కంప్లీట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత 'కెజియఫ్ 3' స్టార్ట్ చేస్తామని అన్నారు. 2024లో రిలీజ్​కు ప్లాన్​ చేస్తున్నాం" అని తెలిపారు.

Salmankhan new look and movie: సల్మాన్ ఖాన్ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న తాజా సినిమా 'కభీ ఈద్ కభీ దివాలీ'. ఫర్హాద్ సామ్‌జి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇందులో పూజా హెగ్డే కథానాయిక. ప్రస్తుతం షూటింగ్ ప్రారంభమైంది. ఈ విషయాన్ని తెలిపిన సల్మాన్​.. ఓ పోస్టర్​ను విడుదుల చేశారు. అయితే ఈ విషయం కన్నా ఆయన పోస్ట్​ చేసిన ఫొటో అభిమానులను విపరీతంగా ఆక్టటుకుంది. ఎందుకంటే ఇందులో సల్మాన్ కొత్త లుక్​లో కనిపించారు. పొడవాటి జుట్టు... బ్లాక్ కోటు... కళ్ళజోడు... సల్మాన్ ముఖం పూర్తిగా కనబడలేదు. కానీ, ఆయన కొత్త లుక్‌లో కనిపించబోతున్నారనేది మాత్రం అర్థం అయ్యింది. యాక్షన్ సీక్వెన్స్ షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు తీసిన స్టిల్​ అని తెలుస్తోంది.

