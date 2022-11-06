కల్యాణ్ రామ్ కొత్త మూవీ టైటిల్ అనౌన్స్మెంట్.. నాగశౌర్య న్యూ ప్రాజెక్ట్ షురూ
Updated on: 2 hours ago
కల్యాణ్ రామ్ కొత్త మూవీ టైటిల్ అనౌన్స్మెంట్.. నాగశౌర్య న్యూ ప్రాజెక్ట్ షురూ
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Dhanush Sir First Single: కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో ధనుష్.. వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వంలో సినిమా చేస్తున్నారు. 'సార్' అనే టైటిల్ను ఫిక్స్ చేశారు. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. కొన్నాళ్ల క్రితమే ఈ మూవీ రెగ్యులర్ షూటింగ్ మొదలైంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి ఫస్ట్ లుక్, టీజర్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 2న సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
దానికి తగ్గట్లుగా ప్రమోషన్స్ షురూ చేశారు. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఓ అప్డేట్ వచ్చింది. ఈ నెల 10వ తేదీన ఫస్ట్ సింగిల్ను రిలీజ్ చేయబోతున్నారు. ఈ విషయాన్ని చెబుతూ ఓ పోస్టర్ను రిలీజ్ చేశారు. ఈ సినిమాలో ధనుష్ 'బాల గంగాధర్ తిలక్' అనే జూనియర్ లెక్చరర్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇందులో ఆయన లుక్ చాలా నేచురల్ గా ఉంది. ఈ చిత్రాన్ని సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్ బ్యానర్లపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. సంయుక్తా మీనన్ ఈ సినిమాలో హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు.
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The first single from #Vaathi #SIRMovie written by our @dhanushkraja (Tamil) & @ramjowrites ( Telugu ) is all set to release on November 10th#VenkyAtluri @iamsamyuktha_ @_ShwetaMohan_ @vamsi84 @adityamusic @dopyuvraj @NavinNooli #SaiSoujanya @Fortune4Cinemas @SitharaEnts pic.twitter.com/5opRKWbKbA— G.V.Prakash Kumar (@gvprakash) November 6, 2022
రేపే కల్యాణ్ రామ్ కొత్త సినిమా టైటిల్ అనౌన్స్మెంట్
ఈ ఏడాది 'బింబిసార' సినిమాతో భారీ విజయాన్ని అందుకున్న కల్యాణ్ రామ్ పలు సినిమాలను లైన్లో పెడుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన.. దర్శకుడు రాజేంద్ర రెడ్డి రూపొందిస్తోన్న సినిమాలో నటిస్తున్నారు. కల్యాణ్ రామ్ కెరీర్లో 19వ సినిమా ఇది. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్లో నిర్మిస్తోన్న ఈ సినిమా టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ను సోమవారం రిలీజ్ చేయనున్నారు. ఈ విషయాన్ని వెల్లడిస్తూ ఓ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు నిర్మాతలు. రిలీజ్ డేట్ను కూడా అనౌన్స్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది.
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#NKR19 is all set to enthrall with all guns blazing 💥— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) November 6, 2022
Title and First Look tomorrow at 10.08 AM 🔥@NANDAMURIKALYAN #RajendraReddy pic.twitter.com/SgqeoXRgbC
నాగశౌర్య కొత్త సినిమా షురూ
యంగ్ హీరో నాగశౌర్యకి ఈ మధ్యకాలంలో సరైన హిట్టు దక్కడం లేదు. అయినప్పటికీ హీరోగా తన ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. ఆదివారం కొత్త సినిమాను మొదలుపెట్టారు నాగశౌర్య. శౌర్య కెరీర్లో 24వ సినిమా ఇది. భారీ బడ్జెట్తో ఈ సినిమాను నిర్మించనున్నారు. శ్రీనివాసరావు చింతలపూడి, విజయ్ కుమార్ చింతలపూడి, అశోక్ కుమార్ చింతలపూడి సంయుక్తంగా వైష్ణవి ఫిలిమ్స్ బ్యానర్పై ఈ ప్రాజెక్ట్ను నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకి హారీస్ జయరాజ్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.
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#NS24 has been officially launched Today with a formal Pooja Ceremony🪔— Vaishnavi Films (@vaishnavi_films) November 6, 2022
🎬 #VVVinayak
1st shot #KishoreTirumala
📽️ @AbhishekOfficl
📃#Samba #SantoshKumar
🌟ing @IamNagashaurya@Arunachalam_SS @Jharrisjayaraj @vetrivisuals @vaishnavi_films #SrinivasaRao #VijayKumar #AshokKumar pic.twitter.com/PMB88sXNxp
'బుట్టబొమ్మ' టీజర్ రిలీజ్ ఎప్పుడంటే..?
అనికా సురేంద్రన్.. తమిళ టాప్ హీరో అజిత్ కుమార్ నటించిన సినిమాల్లో బాల నటిగా మెప్పించిన ఆ అమ్మాయి.. ఇప్పుడు పెద్దమ్మాయి అయిపోయింది. తెలుగు, తమిళ సినిమా పరిశ్రమల్లో వరుసగా సినిమాలు చేస్తోంది. హీరోయిన్గా తన సత్తా చాటబోతోంది. తాజాగా ఈ క్యూట్ బ్యూటీ తెలుగులో 'బుట్టబొమ్మ' అనే సినిమాలో నటిస్తున్నారు. సోమవారం ఉదయం 11:08 నిమిషాలకు ఈ సినిమా టీజర్ను విడుదల చేయబోతున్నారు.
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Love isn't always rainbows and butterflies ✨#ButtaBomma teaser out tomorrow at 11:08 AM. ✨#AnikhaSurendran @iam_arjundas #suryavashistta @shourie_t @NavinNooli @vamsi84 #SaiSoujanya @SitharaEnts @Fortune4Cinemas @adityamusic @ganeshravuri pic.twitter.com/2dKYFmfeem— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) November 6, 2022