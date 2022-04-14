'రణ్బీర్.. నీ పెళ్లితో నా జీవితం నాశనమైపోయింది'..
'రణ్బీర్.. నీ పెళ్లితో నా జీవితం నాశనమైపోయింది'..
బాలీవుడ్ మోస్ట్ రొమాంటిక్ లవర్ బాయ్ రణ్ బీర్, సొట్ట బుగ్గలతో క్యూట్ క్యూట్గా కనిపించే ఆలియా భట్ పెళ్లి అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలతో పాటు ఇద్దరు ఫాన్స్ ఆనందంలో మునిగిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో నూతన దంపతులకు సోషల్ మీడియా వేదికగా.. శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అయితే వీరిద్దరి పెళ్లి వల్ల కొందరు నిర్వేదంలో మునిగిపోయారు. రణ్బీర్ను ఆరాధించే అమ్మాయిలు.. ఆలియాను ప్రేమించే అబ్బాయిలు.. మీమ్స్ రూపంలో తమ భగ్నమైన ప్రేమను తెలియజేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఆ మీమ్స్ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. వైరల్ అయిన మీమ్స్ చూసి సోషల్ మీడియా యూజర్స్ నవ్వుకుంటున్నారు. అందులో కొన్ని ఇలా ఉన్నాయి..
'నా జీవితం సర్వ నాశనం అయిపోయింది' అంటూ ఓ రణ్బీర్ అభిమాని పోస్ట్ చేయగా.. 'నేను నీ పెళ్లి చూడలేను' అని ఉన్న ఆలియా అభిమాని మీమ్ ఆకట్టుకుంటోంది. పెళ్లి నేపథ్యంలో రణ్బీర్ ఇంటి ముందు జర్నలిస్టులు ఏకంగా వంట చేస్తున్న ఫొటో తెగ నవ్విస్తోంది. ఇలాంటి అనేక మీమ్స్ సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
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#RanbirAliaWedding #AliaBhatt— Devyani Kohli (@DevyaniKohli1) April 6, 2022
Ranbir Alia announced their wedding
Girls who have crush on #RanbirKapoor be like:👇 pic.twitter.com/9oLF3wy6iJ
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One more Bachelor gone into trap..— Aisha Dar (@AishaDar19) April 6, 2022
Heartbreaking💔💔💔 #RanbirKapoor #RanbirAliaWedding
Girls be like:- pic.twitter.com/FYXpfsXeae
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this alia ranbir wedding thing might actually be true 😭😭😭 pic.twitter.com/5udIz1ncKu— Ri (@opalcurl) April 10, 2022
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this alia ranbir wedding thing might actually be true 😭😭😭 pic.twitter.com/5udIz1ncKu— Ri (@opalcurl) April 10, 2022
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All girls fan after watching #RanbirKapoor getting married with #AliaBhatt #aliaranbirwedding #RanbirKapoor #RanbirAlia #RanbirKapoorAliaBhattWedding #Memes #Trending #AliaRanbir #Ranbirkapoorwedding pic.twitter.com/KiZKKw92M1— Priyanka Banubakode ↗️ (@PriyaBanubakode) April 13, 2022
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Ex-boyfriend of Alia right now 🤣🤣#AliaBhatt #aliaranbirwedding #RanbirAlia #RanbirKapoorAliaBhattWedding #Trending #Memes #Ralia pic.twitter.com/CoguF08Ktq— Priyanka Banubakode ↗️ (@PriyaBanubakode) April 13, 2022
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All the boys having Crush on Alia right now 😂😂😂#AliaBhatt #aliaranbirwedding #RanbirAlia #RanbirKapoor #RanbirKapoorAliaBhattWedding #Memes #bollywoodwedding #Trending pic.twitter.com/DImRk7ZbdI— Priyanka Banubakode ↗️ (@PriyaBanubakode) April 13, 2022
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#RanbirAliaWedding— Shruti (@kadak_chai_) April 6, 2022
Media infront of Ranbir & Alia house pic.twitter.com/vsRshLvFvr
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