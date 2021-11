రాజకీయ విలువలను వైకాపా పాతరేసిందని విశాఖలో తెదేపా నేతలు అన్నారు. జీవీఎంసీలోని 31వ డివిజన్ తెదేపా కార్పొరేటర్ వానపల్లి రవికుమార్ కరోనాతో మృతి చెందడంతో అక్కడ ఉపఎన్నిక జరుగుతోంది. అయితే రవికుమార్​ భార్య వానపల్లి గాయత్రీ ఆ స్థానానికి అభ్యర్థిగా పోటీ చేశారు. ఆ స్థానానికి మా అభ్యర్థి నిలబెట్టమని చెప్పి వైకాపా మాట తప్పిందని విశాఖ తెదేపా పార్లమెంట్ అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు అన్నారు.(palla srinivasarao on 31 ward ycp candidate at gvmc). చివరి నిమిషంలో పార్టీ గుర్తుపై అభ్యర్థిని ప్రకటించడం ముమ్మాటికీ తప్పేనని పల్లా శ్రీనివాసరావు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. జీవీఎంసీ ఎన్నికల అధికారులు.. అధికార పార్టీకి అనుచరులుగా వ్యవహరిస్తున్నారని.. నిబంధనలు పాటించని ఆర్​వోపై చర్యలు తీసుకోవాలని పల్లా డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు విశాఖలోని గాంధీ బొమ్మ వద్ద తెదేపా శ్రేణులు నిరసన చేపట్టారు(tdp leaders protest against the ycp at vishakha).

ఇన్నేళ్ల నా రాజకీయ జీవితంలో ఈ తరహా రాజకీయాలు ఎప్పుడు చూడలేదని విశాఖ తూర్పు ఎమ్మెల్యే వెలగపూడి రామకృష్ణ బాబు అన్నారు. మృతి చెందిన నాయకుల కుటుంబాలపై కూడా వైకాపాకి కనికరం లేకుండపోయిందని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఉపఎన్నిక జరగనున్న 61 డివిజన్​లో అధికార పార్టీ వలే తెదేపా చిల్లర రాజకీయాలు చేయదన్నారు. వైకాపా నీచ రాజకీయాలను గమనించి 31వ జివిజన్​ తెదేపా అభ్యర్థి వానపల్లి గాయత్రిని గెలిపించాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.

