ఐటీ ఉద్యోగుల వెసులుబాటు కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తున్న వర్క్​ఫ్రమ్ హోమ్​టౌన్ కేంద్రాల వెబ్​సైట్​ను (Work from Home Town Centers website) పరిశ్రమలు, ఐటీ శాఖ మంత్రి మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి (Minister Gowtham reddy) ప్రారంభించారు. రాష్ట్రంలో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా 29 చోట్ల వర్క్​ఫ్రమ్ హోమ్ టౌన్ కేంద్రాలను (Work from Home Town Centers) ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. ఐటీ ఉద్యోగులకు (IT employees) వెసులుబాటు కల్పించేలా ఈ కేంద్రాల్లో 24 గంటల విద్యుత్, హైస్పీడ్ ఇంటర్నెట్ సౌకర్యాలను కల్పించినట్లు వివరించారు. మొత్తం 30 మంది కూర్చుని పని చేసుకునేలా వర్క్​ఫ్రమ్ హోమ్ కేంద్రాల్లో ఏర్పాట్లు చేసినట్లు తెలిపారు.

ప్రస్తుతం కొవిడ్ పరిస్థితుల్లో సాఫ్ట్​వేర్ కంపెనీలు (Software companies) ఉద్యోగులను ఇంటి వద్ద నుంచే పని చేయాలని సూచిస్తున్నందున రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారికి వెసులుబాటు కల్పిస్తూ ఈ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు మంత్రి స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతానికి విజయవాడ, విశాఖపట్నం లాంటి పెద్దనగరాలలో ఒక్కో ఉద్యోగికి నెలకు రూ. 5 వేల మేర వ్యయం అవుతోందన్నారు. మిగతా చోట్ల రూ. 4 వేలు మాత్రమే వ్యయం చేస్తున్నట్లు వివరించారు. కొన్ని కార్పోరేట్ సంస్థలు వసూలు చేసే మొత్తంలో ఇది కేవలం 25 శాతం మాత్రమేనని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. సాఫ్ట్​వేర్ ఉద్యోగులు కేవలం ల్యాప్​టాప్​తో వచ్చి పని చేసుకునేందుకు వీలుగా అన్ని ఏర్పాట్లూ చేసినట్లు తెలిపారు. కంపెనీలు, ఉద్యోగుల నుంచి వచ్చే డిమాండ్​కు అనుగుణంగా మారుమూల ప్రాంతాలకూ ఈ సౌకర్యాలను విస్తరిస్తామని అన్నారు.

