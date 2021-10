Chandrababu Delhi tour: రాష్ట్రంలో పరిణామాలు, అరాచకాల అజెండాగా తెదేపా దిల్లీ పర్యటన

మాదకద్రవ్యాలు, గంజాయి సాగు కేంద్రంగా రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అక్రమాలను దిల్లీ వేదికగా ఎండగట్టాలని తెదేపా అధినేత చంద్రబాబు అన్నారు(Chandrababu delhi tour news). రాష్ట్రం నేరాంధ్రప్రదేశ్​గా మారుతున్న పరిణామాలను రాష్ట్రపతితో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వ పెద్దలకు వివరించాలని నిర్ణయించారు. రాజకీయ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాదం పేట్రోగిపోతున్నందున ఆర్టికల్ 356ప్రయోగించి రాష్ట్రపతి పాలన విధించాలనే అంశంపై రామ్​నాథ్ కొవింద్​కు అందజేసేందుకు సమగ్ర నివేదిక రూపొందించాలని పార్టీ ముఖ్య నేతలకు సూచించారు. పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

Bail Granted: సీఎంపై అనుచిత వ్యాఖ్యల కేసు..బెయిల్​పై పట్టాభి విడుదల

తెలుగుదేశం పార్టీ అధికార ప్రతినిధి కొమ్మారెడ్డి పట్టాభిరామ్‌ రాజమహేంద్రవరం జైలు నుంచి బెయిల్‌పై విడుదలయ్యారు. హైకోర్టు ఇవాళ పట్టాభికి బెయిల్‌ మంజూరు చేసింది. సీఎం జగన్‌పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారంటూ నమోదైన కేసులో పట్టాభిని బుధవారం రాత్రి పోలీసులు అరెస్టు చేసిన విషయం తెలిసిందే. పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

MP lads funds: ఎంపీ లాడ్స్ నిధులపై వివరణ ఇవ్వాలని ఏపీకి కేంద్రం లేఖ

ఏపీలో ఎంపీలాడ్స్ నిధుల దుర్వినియోగంపై వివరణ ఇవ్వాలంటూ కేంద్ర గణాంక, కార్యక్రమాల అమలు మంత్రిత్వ(The Ministry of Statistics and Programme Implementation dept) శాఖ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి లేఖ(Center letter to ap over MP lads funds news) రాసింది. నిబంధనల అనుగుణంగా ఎంపీలాడ్స్ నిధులు ఖర్చు చేయకపోవటంపై వివరణ ఇవ్వాలని కోరుతూ ప్రణాళికా విభాగం ముఖ్యకార్యదర్శికి కేంద్రం ఈ లేఖ పంపింది. పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

EARTH QUAKE: తెలంగాణలో పలుచోట్ల కంపించిన భూమి..పరుగులు తీసిన ప్రజలు

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల భూమి స్వల్పంగా కంపించింది. కరీంనగర్‌కు ఈశాన్యంగా 45 కిలోమీటర్ల దూరంలో భూకంప కేంద్రాన్ని గుర్తించారు. భూమి కదలికలు గమనించిన స్థానికులు భయాందోళనతో ఇళ్లలో నుంచి పరుగులు తీశారు. పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

కోర్టుల్లో మౌలిక సదుపాయాలపై సీజేఐ కీలక వ్యాఖ్యలు

న్యాయస్థానాల్లో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనపై సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్​వీ రమణ (CJI Justice Ramana) కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కోర్టులు.. శిథిలావస్థ భవనాల నుంచే పనిచేస్తాయన్న భావన ఉండిపోయిందని (CJI NV Ramana news) అన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో 'నేషనల్ జుడీషియల్ ఇన్​ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అథారిటీ' ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్రానికి ప్రతిపాదించారు. పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

యూపీలో కాంగ్రెస్ యాత్ర- మహిళా రైతులతో ప్రియాంక ముచ్చట

ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లో ప్రతిజ్ఞ యాత్రను (Congress Pratigya yatra) ప్రారంభించింది కాంగ్రెస్. ఈ సందర్భంగా ఆ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంకా గాంధీ(Priyanka Gandhi news latest) .. రైతులకు పలు హామీలు ప్రకటించారు. వరి, గోధుమకు కనీస మద్దతు ధర కల్పిస్తామని చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా మహిళా రైతులతో మాట్లాడారు. పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

ధాన్యం తగలబెట్టిన రైతు- వరుణ్ గాంధీ కీలక ట్వీట్​

లఖింపుర్‌లో ఓ రైతు ధాన్యానికి నిప్పు పెడుతున్న దృశ్యాలను భాజపా ఎంపీ వరుణ్‌ గాంధీ ట్వీట్టర్‌ వేదికగా పోస్ట్‌ చేశారు. రైతు తాను పండించిన ధాన్యాన్ని విక్రయించేందుకు 15 రోజులుగా వ్యవసాయ మార్కెట్‌లకు కాళ్లరిగేలా తిరుగుతున్నారని, ఇలాంటి వ్యవస్థ రైతులను ఎక్కడికి తీసుకువెళుతోందంటూ ప్రశ్నించారు.

'టీకా విజయంతో ప్రపంచం చూపు భారత్​ వైపు'

టీకా తయారీదారులతో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ భేటీ (PM Modi meeting today) అయ్యారు. సీరం ఇన్​స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా సీఈఓ అదర్ పునావాలా(Adar Poonawalla news), భారత్ బయోటెక్ జేఎండీ సుచిత్ర ఎల్ల సహా ఏడు సంస్థల ప్రతినిధులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. వ్యాక్సినేషన్​లో సాధించిన విజయంతో ప్రపంచమంతా భారత్ వైపు చూస్తోందని మోదీ అన్నారు. పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

T20 Worldcup: ఆసీస్ బోణీ.. సౌతాఫ్రికాపై విజయం

టీ20 ప్రపంచకప్​(T20 World Cup 2021) సూపర్​-12 దశలోని తొలి మ్యాచ్​లో దక్షిణాఫ్రికాపై గెలిచింది ఆస్ట్రేలియా(AUS vs SA t20). సౌతాఫ్రికా నిర్దేశించిన 118 పరుగుల లక్ష్యాన్ని మరో 2 బంతులు మిగిలుండగానే ఛేదించింది. పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

'అన్నాత్తే' తెలుగు ట్రైలర్​.. పరమేశ్వరునిగా అక్షయ్​

కొత్త సినిమా అప్డేట్స్​ వచ్చాయి. ఇందులో రజనీకాంత్​ 'అన్నాత్తే', అక్షయ్​కుమార్​ 'ఓ మై గాడ్​ 2', విజయదేవరకొండ 'లైగర్'​, విశాళ్​ 'ఎనిమీ' చిత్రాల సంగతులు ఉన్నాయి. పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.