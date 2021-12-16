Woman Suicide in Tirumala: తిరుమల మాడవీధుల్లో మహిళ ఆత్మహత్య
Published on: 3 hours ago |
Updated on: 21 minutes ago
Updated on: 21 minutes ago
Woman Suicide in Tirumala: తిరుమల మాడవీధుల్లో మహిళ ఆత్మహత్య
Published on: 3 hours ago |
Updated on: 21 minutes ago
Updated on: 21 minutes ago
11:23 December 16
Lady suicide at tirumala: మాడవీధుల్లోని మరుగుదొడ్లలో మహిళ ఆత్మహత్య
Woman Suicide in Tirumala: తిరుమల మాడవీధుల్లోని మరుగుదొడ్లలో ఓ మహిళ ఆత్మహత్య చేసుకుంది. మాడవీధుల్లో మహిళ మృతితో తితిదే అధికారులు.. ఆలయంలో శుద్ధి చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో కొద్దిసేపు దర్శనాలు నిలిపివేశారు.
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