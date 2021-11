నైరుతి బంగాళాఖాతంలో చెన్నైకి ఆగ్నేయంగా 310 కిలోమీటర్ల దూరంలో వాయుగుండం కేంద్రీకృతమైనట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఇది పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా కదులుతూ రేపటికి ఉత్తర తమిళనాడు, దక్షిణ కోస్తా సమీపంలో తీరం దాటే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. వాయుగుండం ప్రభావంతో రాయలసీమలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపారు. దక్షిణ కోస్తాలో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశముందన్నారు. తీరం వెంబడి గంటకు 45 నుంచి 65 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయని వెల్లడించారు. లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని.. మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లవద్దని అధికారులు సూచించారు.

చిత్తూరు జిల్లాలో..

తిరుపతిని భారీ వర్షం ముంచెత్తుతుంది. భారీ వర్షాల కారణంగా జిల్లాలోని విద్యా సంస్థలకు కలెక్టర్ రేపు సెలవు(Holiday for educational institutions in Chittoor district due to heavy rains) ప్రకటించారు. అర్ధరాత్రి నుంచి కురుస్తున్న వర్షానికి తిరుపతి నగరంలోని(rain at tirumala) లోతట్టు ప్రాంతాలు, రహదారులు జలమయమయ్యాయి. తిరుమలలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు అలిపిరి నడక మార్గం నీటి ప్రవాహంతో ప్రమాదకరంగా మారింది. నీటి ప్రవాహంతో మెట్ల మార్గం జలపాతంలా కనిపిస్తోంది. తితిదే ముందస్తు భద్రతా చర్యల్లో భాగంగా నడక మార్గంలో భక్తుల అనుమతిని నిలిపివేయడంతో ప్రమాదం తప్పింది. కొండ పైనుంచి వస్తున్న నీటితో క‌పిలేశ్వ‌రాల‌యం వద్ద ఉద్ధృతంగా నీటి ప్రవాహం ఉంది.

తిరుమల కొండల్లో కురిసిన భారీ వర్షంతో కపిల తీర్థం, మల్వాడి గుండం జలపాతలు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తూ కాలువల పరివాహక ప్రాంతాలను ముంపునకు గురిచేశాయి. ప్రధాన రహదారులలో నీటమునిగి రాకపోకలు ప్రమాదకరంగా మారాయి. లక్ష్మీపురం కూడలి, దేవేంద్ర థియేటర్ కూడలి, కరకంబాడి రోడ్డు, తిరుచానూరు రోడ్డు జలమయమయ్యాయి. అయితే ఈదురుగాలులు లేకపోవడంతో విద్యుత్ సరఫరాకు ఎలాంటి అంతరాయం కలగలేదు. నగరపాలక, విద్యుత్ శాఖ, పోలీస్, రెవిన్యూ అధికారులు అప్రమత్తం చేసినట్లు చిత్తూరు జిల్లా కలెక్టర్ హరినారాయణ్ తెలిపారు.

శ్రీకాళహస్తిలో ఎడతెరపి లేకుండా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. స్వర్ణముఖి నదికి పెద్ద ఎత్తున వరద ప్రవాహం పోటెత్తడంతో ఏర్పేడు-సదాశివ పురం, శ్రీకాళహస్తి - పాపా నాయుడు పేట, గుడిమల్లం-శ్రీకాళహస్తి, పంగురు-శ్రీకాళహస్తి, వెంకటగిరి ప్రధాన రహదారులపై కాజ్​లపై వరద నీరు ప్రవహిస్తోంది. దీంతో అధికారులు ముందస్తుగా ఈ రహదారులపై రాకపోకలను నియంత్రించారు. పలు చెరువులు పూర్తి స్థాయిలో నుండి ప్రమాదాన్ని తలపిస్తున్నాయి.

నెల్లూరు జిల్లాలో..

బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో నెల్లూరు జిల్లాలో భారీ వర్షం(heavy rains at nellore district) కురుస్తోంది. రాత్రి నుంచి ఎడతెరిపిలేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలతో జనజీవనం అస్తవ్యస్తమైంది. నగరంలో ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడుతుండటంతో లోతట్టు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి(rains in nellore district). ఈ వర్షాలకు పంట పొలాల్లో నీరు చేరి పలు ప్రాంతాల్లో నారుమళ్లు, ఆకుకూర తోటలు దెబ్బతినడంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

జలదిగ్బంధంలో పలు గ్రామాలు..

మర్రిపాడు మండలంలోని పలు గ్రామాలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. మర్రిపాడు, చెజర్ల, ఏఎస్​​పేట మండలాల్లో వాగులు పొంగి ప్రవహిస్తండటంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. పలుచోట్ల ఇళ్లు, పాఠశాలలోకి వర్షపు నీరు చేరడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బంది పడ్డారు. మిర్చి, పొగాకు, మినుము పంటలు నీట మునగడంతో రైతులకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. ప్రభుత్వమే తమను ఆదుకోవాలని రైతులు కోరుతున్నారు.

సోమశిల జలాశయానికి భారీగా వరద ఉద్ధృతి కొనసాగుతుంది. జలాశయం నుంచి 10 గేట్లను ఎత్తి నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. జలాశయం పూర్తి సామర్థ్యం 78 టీఎంసీలు కాగా.. ప్రస్తుతం నీటిమట్టం 70 టీఎంసీలకు చేరింది. నాయుడుపేట పరిసర ప్రాంతాల్లో గాలులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. స్థానిక వీధుల్లో ప్రజలు రాకపోకలు సాగించడం కష్టంగా మారింది. వర్షానికి జలాశయాలు నీటితో నిండిపోయాయి.

కడప జిల్లాలో విస్తారంగా వర్షాలు

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడన ద్రోణి కారణంగా కడప జిల్లాలో విస్తారంగా వర్షాలు(heavy rains at Kadapa ) కురుస్తున్నాయి. ఇవాళ ఉదయం నుంచి భారీ వర్షం కురవడంతో కడప నగరం జలమయమైంది. రోడ్లు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. కడప ఎస్సార్ నగర్ పరిసరాల్లో నడుము లోతు వరకు నీరు చేరడంతో స్థానికులు బోట్ల సహాయంతో బయటకు రావాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. బాలాజీ అనే వ్యక్తి మూడు వేల రూపాయలు పెట్టి బోటు కొనుగోలు చేశాడు. గురుకుల విద్యాపీఠ్ వద్ద రోడ్డు మొత్తం చెరువును తలపిస్తోంది. కడప విజయనగర్ కాలనీలోకి ఊటుకూరు చెరువు అలుగు పారడంతో నీరు వీధుల్లో ప్రవహిస్తోంది. లోతట్టు ప్రాంతాల నివాసంలోకి నీరు వెళ్లడంతో ప్రజలు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు.

సోమశిల జలాశయం వెనుక జలాలు, వర్షపు నీరు రెండు కలిసి.. గ్రామాలను ముంచెత్తుతున్నాయి. ముత్తుకూరు గ్రామ పంచాయతీలోని గ్రామాలు జలదిగ్బంధంలో ఉన్నాయి. బద్వేల్ నియోజకవర్గం అట్లూరు మండలంలో చెరువులన్నీ అలుగులు పారుతున్నాయి. దీంతో గ్రామాల మధ్య బుధవారం నుంచి రాకపోకలు స్తంభించిపోయాయి.

ఇదీ చదవండి..

Rains: చిత్తూరు జిల్లాలో భారీ వర్షాలు..తిరుమలలో విరిగిపడ్డ కొండచరియలు