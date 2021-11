కర్నూలులోని నంద్యాల చెక్ పోస్టు సమీపంలో అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఈ ప్రమాదంలో రెండు గుడిసెలు పూర్తిగా (two huts gutted in fire accident at Kurnool) కాలిపొయాయి. స్థానిక సరస్వతి నగర్​లో శుక్రవారం రాత్రి సురిబాబు అనే వ్యక్తి గుడిసెలో గ్యాస్ సిలిండర్ పేలడంతో మంటలు అంటుకున్నాయి. దీంతో స్థానికులు భయాందోళనతో పరుగులు తీశారు. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది.. ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని మంటలను అదుపు చేశారు. ఈ ప్రమాదంలో రెండు గుడిసెలు పూర్తిగా కాలిపోయినట్లు(two huts gutted in fire) అగ్నిమాపక అధికారి వెల్లడించారు.

