AP-BUDGET: రూ.2.56 లక్షల కోట్లతో రాష్ట్ర బడ్జెట్‌

AP-BUDGET: శాసనసభలో 2022-23 ఏడాదికి గాను వార్షిక బడ్జెట్‌ను ఆర్థిక మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్‌రెడ్డి ప్రవేశపెట్టారు. మొత్తం రూ.2,56,257 కోట్లతో బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెడుతున్నట్లు ఆర్థిక మంత్రి బుగ్గన ప్రకటించారు. పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

HC on TTD: తితిదే ప్రత్యేక ఆహ్వానితులపై హైకోర్టులో విచారణ

HC on ordinance for special invitees to TTD board: తితిదే బోర్డులో ప్రత్యేక ఆహ్వానితుల నియామకంపై హైకోర్టులో విచారణ జరిగింది. కోర్టు ఉత్తర్వులు అధిగమించేందుకు ఆర్డినెన్స్ తెచ్చారని.. పిటిషనర్ తరుపు న్యాయవాదులు తెలిపారు. వాదనలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న ధర్మాసనం.. విచారణను ఈ నెల 30కి వాయిదా వేసింది. పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

త్వరలో చిన్నపిల్లల సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి: తితిదే ఛైర్మన్

TTD Pediatric Super Speciality Hospital: తితిదే నిర్వహణలో శ్రీ పద్మావతి చిన్న పిల్లల హృదయాలయం ద్వారా చిన్నారులకు ఉచితంగా వైద్య సేవలు అందుతున్నాయని తితిదే ఛైర్మన్‌ వైవీ.సుబ్బారెడ్డి తెలిపారు. పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

Telangana CM KCR: తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌కు స్వల్ప అస్వస్థత

Telangana CM KCR Hospitalised: తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ అస్వస్థతకు గురయ్యారు. వైద్య పరీక్షల కోసం ఆయన యశోద ఆస్పత్రికి వెళ్లారు. కేసీఆర్ వెంట ఆయన సతీమణి, కుమార్తె, మనుమడు, ఎంపీ సంతోష్‌ ఉన్నారు. వైద్యులు కేసీఆర్​కు పలు పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

'మోదీజీ.. భ్రమలు వద్దు.. అసలు యుద్ధం 2024లోనే'

Prashant Kishor News: ఐదు రాష్ట్రాల్లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించినందుకు భాజపా సంబరపడిపోవద్దని ఎన్నికల వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిశోర్​ అన్నారు. అసలు యుద్ధం 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల సమయంలో జరుగుతుందన్నారు. పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

Helicopter Crash: కుప్పకూలిన ఆర్మీ హెలికాప్టర్​

Helicopter Crash: జమ్ముకశ్మీర్​లో సైన్యానికి చెందిన హెలికాప్టర్​ కుప్పకూలింది. ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న అధికారులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

పెట్రోల్​ ధర ఒకేసారి రూ.50 పెంపు- అక్కడ లీటర్ రూ.254!

Petrol Prices Hike: వాహనదారులకు భారీ షాకిచ్చింది లంక ఇండియన్​ ఆయిల్​. శ్రీలంకలో పెట్రో ధరలు అమాంతం పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. లీటర్​ పెట్రోల్​పై రూ.50, డీజిల్​పై రూ.75 పెంచింది. పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

'ప్రపంచానికి మరో వైరస్ ముప్పు'.. ఉక్రెయిన్​కు డబ్ల్యూహెచ్ఓ హెచ్చరిక!

Ukraine Pathogens: రష్యా-ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధం ప్రపంచ దేశాలకు మరో కొత్త చిక్కును తీసుకురానుందా? ఇప్పటికే కరోనా వేరియంట్లతో అల్లాడుతున్న ప్రపంచానికి మరో కొత్త వైరస్‌ను పరిచయం చేయనుందా? ఉక్రెయిన్‌లోని పరిశోధనా ల్యాబ్‌లలో పాథోజెన్స్‌ను వెంటనే నాశనం చేయాలన్న ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఆదేశాలు ఈ ప్రశ్నలకు జీవం పోస్తున్నాయి. పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

టెస్టుల్లోనూ వీర బాదుడు.. అత్యధిక సిక్సర్ల వీరులు వీళ్లే..

Highest sixers in tests: టెస్టు మ్యాచ్​.. ఐదురోజుల పాటు సుదీర్ఘంగా సాగుతుంది. ఈ క్రమంలో బ్యాటర్లు పరుగులు చేయాలన్నా, బౌలర్లు వికెట్లు పడగొట్టాలన్నా గంటల తరబడి ఆడాలి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ క్రికెట్​ ఆడుతున్న ఆటగాళ్లలో టెస్టు మ్యాచుల్లో అత్యధిక సిక్సులు కొట్టిన వారెవరు? ఎన్ని కొట్టారు? తెలుసుకుందాం. పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

యూట్యూబ్​ ఛానెల్​ లాంఛ్ చేసిన ఆ స్టార్​ భామ!

Rashmika Mandanna: 'ఛలో' సినిమాతో టాలీవుడ్​లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి అభిమానులతో పాటు ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న హీరోయిన్​ రష్మిక మందన. వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతూ క్రేజీ అవకాశాలను దక్కించుకుంటున్న ఈ భామ తాజాగా తన యుట్యూబ్​ ఛానెల్​ను ప్రారంభించింది. పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.