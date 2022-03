CM Jagan: మహిళలకు 51 శాతం పదవులిచ్చిన ఏకైక రాష్ట్రం ఏపీనే: సీఎం జగన్​

CM Jagan Wishes to Womens: మహిళలకు ఏకంగా 51 శాతం పదవులిచ్చిన ఏకైక రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్‌నేనని సీఎం జగన్ అన్నారు. దేశంలోనే ఇంతమంది మహిళా ప్రజాప్రతినిధులు మరెక్కడా లేరని తెలిపారు. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మహిళలకు సీఎం జగన్​ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

CS Attend High Court: కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లులు చెల్లించకపోతే ఎలా..? ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించిన హైకోర్టు

CS Attend HC on Pending bills: బిల్లుల చెల్లింపులో జాప్యంపై వివరణ ఇచ్చేందుకు.. ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి హైకోర్టుకు హాజరయ్యారు. ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టులు చేసిన వారికి బిల్లులు చెల్లించకపోతే ఎలా అని సీఎస్‌ను హైకోర్టు ప్రశ్నించింది. దీనికి సీఎస్‌ బదులిస్తూ.. ప్రాధాన్యతా క్రమంలో బిల్లులు చెల్లిస్తున్నామని ధర్మాసనానికి తెలిపారు.

Case Against Pawan Fans: పీలేరులో పవన్ అభిమానులపై పోలీసు కేసు..ఎందుకంటే..!

Case against Pawan Fans: పీలేరులో భీమ్లానాయక్​ సినిమా విడుదల సందర్బంగా పవన్​కల్యాణ్​ అభిమానులు జంతుబలి ఇచ్చారని జంతు ప్రేమికుడు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు అభిమానులపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

Actor Prabhas: సీఎం జగన్, మంత్రి పేర్ని నానికి.. హీరో ప్రభాస్ కృతజ్ఞతలు.. ఎందుకంటే..!

Actor Prabhas thanks to CM Jagan and Minister Perni Nani: సీఎం జగన్, మంత్రి పేర్ని నానికి.. నటుడు ప్రభాస్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం.. సినీ పరిశ్రమ వర్గాల ఇబ్బందులను ప్రభుత్వం అర్థం చేసుకుందని అన్నారు. పరిశ్రమకు మద్దతుగా నిలిచినందుకు ట్విట్టర్ ద్వారా ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

ఇండియన్ ఆర్మీలో ఛాన్స్ మిస్​.. ఉక్రెయిన్​ సేనలో చేరి 'సైనికేశ్​' ఫైట్

Tamil Nadu Youth Joins Ukrainian Army: భారత సైన్యంలో చేరాలన్నది అతడి కల. రెండు సార్లు విఫలయత్నం చేశాడు. అంతటితో ఆగిపోలేదు. అమెరికా సైన్యంలో చేరేందుకు వివరాలు సేకరించాడు. అదీ సాధ్యం కాలేదు. కానీ, ఇప్పుడు ఉక్రెయిన్​ సైన్యంలో చేరి రష్యాపై పోరాటం చేస్తూ తన కలను నెరవేర్చుకున్నాడు. అతనే.. తమిళనాడుకు చెందిన 21 ఏళ్ల సైనికేశ్​.

టీచర్​పై ఐదేళ్ల విద్యార్థి దాడి.. ప్రాణాపాయంలో మహిళ

Student Beating Teacher: టీచర్​పై ఓ ఐదేళ్ల విద్యార్థి దాడికి దిగాడు. చిన్నారి కొట్టిన దెబ్బల ధాటికి తీవ్రంగా గాయపడి స్పృహ కోల్పోయే స్థితికి చేరుకున్న ఆ మహిళ.. ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతోంది. ఇంతకీ అసలేం జరిగిందంటే..?

నీరే అగ్గి రాజేసింది.. ఉక్రెయిన్‌తో రష్యా వివాదానికి కారణం ఇదేనా!

Conflict in Ukraine: రష్యా- ఉక్రెయిన్​ మధ్య యుద్ధం ప్రపంచ దేశాల్లో తీవ్ర ఆందోళనకు కారణమైంది. ముడిచమురు, బంగారం సహా ఇతరత్రా ధరలు పెరగడం.. ఆయా దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. అయితే.. ఈ రెండు దేశాల మధ్య యుద్ధానికి అసలు కారణమేంటి? మంటలను చల్లార్చే నీరే అక్కడ నిప్పు రగిల్చిందా?

ఇక పెట్రో మంట మొదలు.. రోజుకు 50 పైసలు పెంపు?

Petrol Diesel Prices: ఉక్రెయిన్‌పై యుద్ధం కొనసాగిస్తున్న రష్యా.. తనపై ఆంక్షలు విధించిన పశ్చిమ దేశాలపై కన్నెర్ర చేసింది. తమ దేశ చమురు దిగుమతులపై ఆంక్షలు విధిస్తే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని ప్రపంచ దేశాలను హెచ్చరించింది.

మటన్​ రోల్​​ కోసం కోహ్లీ రిస్క్​.. కారును వెంబడించిన దుండగులు

Kohli mutton roll: ఫిట్​నెస్​కు ఎంతో ప్రాధాన్యం ఇచ్చే టీమ్​ఇండియా బ్యాటర్​ కోహ్లీ.. ఆహార ప్రియుడని మీకు తెలుసా? మటన్​ రోల్​ కోసం తన ప్రాణాన్నే రిస్క్​లో పెట్టి ​ దుండగుల నుంచి తప్పించుకున్నాడంటే నమ్మగలరా ? ఈ సంగతేంటో తెలుసుకుందాం..

Prabhas Marriage Date: 'ప్రభాస్​ పెళ్లి తేదీ అదే'

Prabhas Marriage Date: దేశవ్యాప్తంగా డార్లింగ్​ ప్రభాస్​ క్రేజ్​ మాములుగా లేదు. పాన్​ఇండియా స్థాయిలో ఇప్పుడు ఆయన సినిమాలతో పాటు పెళ్లి కబురు కోసమూ ఎదురుచూస్తున్నారు అభిమానులు. ఈ క్రమంలోనే ఓ ఆసక్తికర విషయాన్ని చెప్పారు ప్రముఖ జ్యోతిషుడు ఆచార్య వినోద్‌ కుమార్‌. డార్లింగ్​ పెళ్లి ఈ ఏడాదిలోనే జరుగుతుందని అన్నారు.