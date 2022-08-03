గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్కు.. పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ప్రముఖులు
గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్కు.. పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ప్రముఖులు
GOVERNOR BIRTHDAY: గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ జన్మదినోత్సవం సందర్భంగా పలువురు ప్రముఖులు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
CM JAGAN: గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్కు ముఖ్యమంత్రి జగన్ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. గవర్నర్కు ఫోనులో శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం.. ఆయురారోగ్యాలతో నిండు నూరేళ్లు గడపాలని ఆకాంక్షించారు.
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గవర్నర్ @governorap శ్రీ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారికి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. మీరు ఆయురారోగ్యాలు, సుఖసంతోషాలతో నిండు జీవితం గడపాలని భగవంతున్ని ప్రార్థిస్తున్నాను.— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) August 3, 2022
CHANDRABABU AND LOKESH: గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్కు తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. నిండు నూరేళ్లు ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని కోరుకుంటున్నట్లు పేర్కొన్నారు. గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్కు తెదేపా జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి లోకేశ్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
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Wishing the Hon'ble Governor of Andhra Pradesh Shri @BiswabhusanHC Ji a very happy birthday. I pray for your good health and long life in service of people. pic.twitter.com/FT4Qe5M8YH— N Chandrababu Naidu (@ncbn) August 3, 2022
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Heartfelt Birthday Greetings to the Hon'ble Governor of Andhra Pradesh, Shri @BiswabhusanHC Ji. I wish him many more years of good health and happiness. pic.twitter.com/HhTcY8yloL— Lokesh Nara (@naralokesh) August 3, 2022
PAWAN: గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్కు జనసేన అధినేత పవన్కల్యాణ్ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఏపీ పురోగమనానికి ఆయన సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవం ఎంతో ఉపయుక్తం అని కొనియాడారు. అవినీతిలేని సమాజం ఆవిష్కారం కావాలన్న మీ ఆకాంక్ష నేటితరానికి ఆదర్శం అని ప్రశంసించారు. నిండు నూరేళ్లు ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు.
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శ్రీ @BiswabhusanHC గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు - JanaSena Chief Shri @PawanKalyan pic.twitter.com/RDzFJGDWFv— JanaSena Party (@JanaSenaParty) August 3, 2022
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