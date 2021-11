కోర్టు తీర్పు వ్యతిరేకంగా వస్తుందనే 3 రాజధానుల బిల్లును ఏపీ ప్రభుత్వం వెనక్కి తీసుకుందని ఎంపీ రఘురామ(mp raghurama on three capital laws) అన్నారు. అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణకు.. రాజధానికి సంబంధం లేదన్న ఆయన.. అమరావతికి (RRR on amaravati issue )ప్రభుత్వం పెట్టే ఖర్చు ఎంత? అని ప్రశ్నించారు. రాజధానిని ఆపే శక్తి ఒక్క కోర్టుకు మాత్రమే ఉందని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ విషయంలో కోర్టు న్యాయం చేయాలని కోరారు.

ఇదీ చదవండి:

FLOODS EFFECT: గుడిసెలన్నీ బురదమయం.. రోడ్లపైనే జన జీవనం..!