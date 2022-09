kandula ramesh అమరావతికి అడుగడుగునా మోకాలడ్డు

Author Kandula Ramesh అమరావతిని నాశనం చేసేందుకు వైకాపా చేయని ప్రయత్నం లేదని, ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు అనేక అడ్డుపుల్లలు, ఆరోపణలు, కోర్టు కేసులతో అమరావతిని అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నించి విఫలమైన వైకాపా... అధికారంలోకి వచ్చాక రాజధాని నిర్మాణాన్ని పూర్తిగా నిలిపివేసిందని సీనియర్‌ పాత్రికేయుడు, రచయిత కందుల రమేష్‌ రచించిన ‘అమరావతి: వివాదాలు- వాస్తవాలు’ పుస్తకంలో పేర్కొన్నారు.

పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

jobs ఉద్యోగాల పేరిట మోసం!

కళాశాల క్యాంపస్‌లోనే ఇంటర్వ్యూ చేశారు. అందులో కొందరిని ఎంపిక చేసి.. ఉద్యోగానికి ఎంపికైనట్లు లేఖలు పంపించారు. మూడు నెలల తర్ఫీదు ఉంటుందని ఆ తర్వాత ఉద్యోగం కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ముందుగా రూ.50 వేలపైన చెల్లించాలని సూచించారు.

అడిగినంత కుదరదు ఇచ్చినంత తీసుకోండి.. పోలవరంపై కేంద్రం

పోలవరం పనుల్లో కేంద్రం చెప్పేదానికి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసే పనికి ఎక్కడా పొంతన కుదరడం లేదు. కొన్ని పనులకు కేంద్రం నిర్ణయించిన అంచనాల మొత్తం ఎప్పుడు దాటిపోవడంతో, బిల్లులు చెల్లించేందుకు అంగీకరించడం లేదు. తాజాగా ప్రాజెక్ట్‌ హెడ్‌వర్క్స్‌లో చేసిన పనులకు జలవనరులశాఖ 102.2 కోట్లు బిల్లు పంపగా.. అంత మొత్తానికి అర్హత లేదని ప్రాజెక్టు అథారిటీ తేల్చింది. కేవలం 7.94 కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే కేంద్రానికి సిఫార్సు చేసింది.

మాజీ మంత్రి నారాయణకు సీఐడీ కేసులో ముందస్తు బెయిల్

రాజధాని బృహత్ ప్రణాళిక, ఇన్నర్​ రింగ్​రోడ్డు అలైన్​మెంట్​లో ఆరోపణలపై సీఐడీ నమోదు చేసిన కేసులో మాజీ మంత్రి నారాయణకు ముందస్తు బెయిల్ మంజూరైంది.

తండ్రి స్మారకం వద్ద రాహుల్​ ఘన నివాళులు.. నేటి నుంచే జోడో యాత్ర

తమిళనాడులోని శ్రీపెరుంబుదూరులో ఉన్న తండ్రి, మాజీ ప్రధాని రాజీవ్‌గాంధీ స్మారకాన్ని కాంగ్రెస్​ అగ్ర నేత రాహుల్​ గాంధీ సందర్శించారు. బుధవారం ఉదయం ప్రత్యేక నివాళులు అర్పించారు. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహించదలచిన 'భారత్‌ జోడో యాత్ర' బుధవారం లాంఛనంగా ప్రారంభం కానుంది.

గుండెపోటుతో కర్ణాటక మంత్రి హఠ్మానరణం

కర్ణాటక అటవీశాఖ మంత్రి ఉమేశ్‌ విశ్వనాథకత్తి గుండెపోటుతో కన్నుమూశారు. డాలర్స్‌ కాలనీలోని తన నివాసంలో పడిపోయిన ఆయన్ను చికిత్స కోసం రామయ్య ఆసుపత్రికి తరలించారు. అత్యవసర చికిత్స విభాగంలో ఇచ్చిన చికిత్సకు ఆయన శరీరం స్పందించలేదని వైద్యులు తెలిపారు.

పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

పుతిన్​ సమక్షంలో యుద్ధ విన్యాసాలు.. 3వేల మిలిటరీ విభాగాల నుంచి సేనలు!

రష్యా నిర్వహిస్తున్న యుద్ధ విన్యాసాలకు ఆ దేశ అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్‌ పుతిన్‌ మంగళవారం హాజరయ్యారు.. వస్టాక్‌-2022 పేరుతో భారీఎత్తున నిర్వహిస్తున్న సైనిక విన్యాసాల్లో భారత్​తో సహా పలు దేశాలు పాల్గొంటున్నాయి.

సీటు బెల్టు పెట్టుకోకపోయినా బీమా.. మానవ తప్పిదాలున్నా క్లెయిం!

కొన్నిసార్లు అనుకోని విధంగా జరిగే ప్రమాదాల వల్ల నష్టం వాటిల్లినప్పుడు, బీమా సంస్థలు దాన్ని భర్తీ చేస్తాయి. మానవ తప్పిదాలు, నియమాల ఉల్లంఘన వల్ల ఎవరైనా మరణించిన కూడా వారికి బీమా పాలసీ ఉంటే.. క్లెయింలను సంస్థలు అంగీకరిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ వివరాలు..

ఇది ప్రపంచ కప్​ తెచ్చే జట్టేనా?.. ఒక్కసారిగా తగ్గిన ఆశలు!

ఎప్పుడో 2007లో, టీ20 ప్రపంచకప్‌ మొదలైనపుడు ట్రోఫీ అందుకుంది భారత్‌. అప్పట్నుంచి ఇంకో కప్పు కోసం నిరీక్షణ కొనసాగుతోంది. గత ఏడాది ఘోరమైన ప్రదర్శనతో కనీసం గ్రూప్‌ దశను కూడా దాటలేకపోయింది టీమ్‌ఇండియా. ఈసారైనా తప్పులు దిద్దుకుని కప్పుకేసి దూసుకెళ్తుందనుకుంటే.. ఆసియా కప్‌లో సాధారణ ప్రదర్శనతో ఆశలు, అంచనాలను ఒక్కసారిగా తగ్గించేసింది.

పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

ప్రభాస్​ సినిమా థియేట్రికల్‌ రైట్స్‌కు అంత ధరా!

ప్రభాస్​ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న మైథలాజికల్‌ మూవీ 'ఆది పురుష్‌'. పాన్‌ ఇండియా మూవీగా వస్తున్న ఈ సినిమా తెలుగు వెర్షన్‌ థియేట్రికల్‌ రైట్స్‌ భారీ ధరకు అమ్ముడుపోయినట్లు తెలుస్తోంది.