Gold Price Today: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆదివారం బంగారం, వెండి ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. 10 గ్రాముల స్వచ్ఛమైన పసిడి ధర ప్రస్తుతం రూ.51,980 వద్ద ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.56,860 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం, వెండి ధరలతో పాటు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో క్రిప్టో కరెన్సీ విలువలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం..

• Gold price in Hyderabad: పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ.51,980గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.56,860 వద్ద కొనసాగుతోంది.

• Gold price in Vijayawada: 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.51,980 వద్ద కొనసాగుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ.56,860గా ఉంది.

• Gold price in Vizag: 10 గ్రాముల పుత్తడి ధర రూ.51,980గా ఉంది. కేజీ వెండి ధర రూ.56,860 వద్ద కొనసాగుతోంది.

• Gold price in Proddatur: పది గ్రాముల పసిడి ధర రూ.51,980గా ఉంది. కేజీ వెండి ధర రూ.56,860 వద్ద కొనసాగుతోంది.

• స్పాట్​ గోల్డ్​ ధర ఎంతంటే..: అంతర్జాతీయంగా ఔన్సు స్పాట్ గోల్డ్ ధర.. 1,707 డాలర్లు పలుకుతోంది. ఔన్సు వెండి ధర 18.75 డాలర్లుగా ఉంది.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇంధన ధరలు: పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. హైదరాబాద్​లో లీటరు పెట్రోల్ ధర రూ.109.64, డీజిల్ ధర రూ.97.80గా ఉంది. దిల్లీలో లీటరు పెట్రోల్​ ధర రూ.96.72, డీజిల్ ధర రూ.89.62గా ఉన్నాయి.

క్రిప్టోకరెన్సీ: బిట్​కాయిన్ విలువ స్వల్పంగా పెరిగింది. ప్రస్తుతం ఒక బిట్​కాయిన్ రూ.17,41,336 పలుకుతోంది. ఇతర క్రిప్టోకరెన్సీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

క్రిప్టోకరెన్సీ ప్రస్తుత ధర బిట్​కాయిన్ రూ.17,41,336 ఇథీరియం రూ.1,10,700 టెథర్ రూ.82.49 బినాన్స్​ కాయిన్ రూ.20,597 యూఎస్​డీ కాయిన్ రూ.82.86

