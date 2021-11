దేవుడి దయ, ప్రజల దీవెనలతోనే పురపాలిక ఎన్నికల్లో ఇంతటి ఘన విజయం(cm jagan on municipal election) సాధించామని ముఖ్యమంత్రి జగన్‌ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఎన్నికల్లో అండగా నిలిచిన అవ్వాతాతలు, అక్కాచెల్లెళ్లు, సోదరులకు జగన్​ ధన్యవాదాలు(cm jagan say thanks to supporters of municipal elections) తెలిపారు. మా ప్రభుత్వానికి పట్టణ, గ్రామీణ ప్రజలు అండగా నిలిచి.. వైకాపా పనితీరుకు వందకు 97 మార్కులు వేశారని కొనియాడారు. ఈ మేరకు జగన్​ ట్వీట్(cm jagan tweet on municipal election) చేశారు.

