ఎన్నికలకు ముందు కాంగ్రెస్కు భారీ షాక్- కేంద్ర మాజీ మంత్రి గుడ్బై
Published on: 19 minutes ago |
Updated on: 11 minutes ago
Updated on: 11 minutes ago
ఎన్నికలకు ముందు కాంగ్రెస్కు భారీ షాక్- కేంద్ర మాజీ మంత్రి గుడ్బై
Published on: 19 minutes ago |
Updated on: 11 minutes ago
Updated on: 11 minutes ago
12:45 January 25
ఎన్నికలకు ముందు కాంగ్రెస్కు భారీ షాక్- కేంద్ర మాజీ మంత్రి గుడ్బై
-
Today, at a time, we are celebrating the formation of our great Republic, I begin a new chapter in my political journey. Jai Hind pic.twitter.com/O4jWyL0YDC— RPN Singh (@SinghRPN) January 25, 2022
ఉత్తర్ప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీకి గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆ రాష్ట్ర ప్రముఖ నేత, కేంద్ర మాజీ మంత్రి ఆర్పీఎన్ సింగ్.. కాంగ్రెస్కు గుడ్బై చెప్పారు.
పార్టీ అధినేత్రి సోనియా గాంధీకి రాజీనామా లేఖను పంపారు.
Loading...