ETV Bharat / Videos

క్వాంటమ్​ టెక్నాలజీలో యువతకు శిక్షణ, ఉద్యోగావకాశాలు: యువ పారిశ్రామికవేత్తలు నిఖిల్‌, పృథ్వీ - YUVA STORY ON QUANTUM ENTREPRENEURS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 5:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Yuva Story on Young Entrepreneurs From Vijayawada:  క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ రంగంలో వేగవంతమైన గ్లోబల్ డిమాండ్‌తో యువ పారిశ్రామికవేత్తల నూతన స్టార్టప్‌ల ద్వారా యువతకు ఆకర్షణీయ ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టిస్తున్నారు. కొద్ది సంవత్సరాల క్రితం పుస్తకాల్లోనే కనిపించిన ఈ సాంకేతికత, ఇప్పుడు కలల పరిశ్రమగా మారింది. వేలాది యువకులకు శిక్షణ, ఉద్యోగాల్లో కొత్త ఆశలు నింపుతోంది. ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహం, మార్కెట్ అవసరాలు, రీసెర్చ్ హబ్‌ల పెరుగుదలతో యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు సమృద్ధిగా వస్తాయంటోన్న యువ పారిశ్రామికవేత్తలు నిఖిల్ ఆరిమిల్లి, పృథ్వీల గురించి తెలుసుకుందాం.  

ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో నూతన సాంకేతికత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుందని యువ పారిశ్రామికవేత్త నిఖిల్‌, పృథ్వీ అన్నారు. సాధారణ కంప్యూటర్స్​లో అయితే కొన్ని కార్యకలాపాలు మాత్రమే చేయగలుగుతాయని అయితే  ఈ క్వాంటమ్​లో సాఫ్ట్​వేర్ ద్వారా పనులను త్వరితగతిన పూర్తి చేయొచ్చని ఆయన స్పష్టం చేశారు. మేము అభివృద్ధి చేసిన క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ ద్వారా యువతకు శిక్షణను ఇస్తామని వారు పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా వారి శిక్షణా కాలం ముగిసిన తర్వాత సర్టిఫికెట్​లను అందించి వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలను కల్పించడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని యువ పారిశ్రామికవేత్తలు నిఖిల్‌, పృథ్వీ వెల్లడించారు.    

Yuva Story on Young Entrepreneurs From Vijayawada:  క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ రంగంలో వేగవంతమైన గ్లోబల్ డిమాండ్‌తో యువ పారిశ్రామికవేత్తల నూతన స్టార్టప్‌ల ద్వారా యువతకు ఆకర్షణీయ ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టిస్తున్నారు. కొద్ది సంవత్సరాల క్రితం పుస్తకాల్లోనే కనిపించిన ఈ సాంకేతికత, ఇప్పుడు కలల పరిశ్రమగా మారింది. వేలాది యువకులకు శిక్షణ, ఉద్యోగాల్లో కొత్త ఆశలు నింపుతోంది. ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహం, మార్కెట్ అవసరాలు, రీసెర్చ్ హబ్‌ల పెరుగుదలతో యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు సమృద్ధిగా వస్తాయంటోన్న యువ పారిశ్రామికవేత్తలు నిఖిల్ ఆరిమిల్లి, పృథ్వీల గురించి తెలుసుకుందాం.  

ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో నూతన సాంకేతికత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుందని యువ పారిశ్రామికవేత్త నిఖిల్‌, పృథ్వీ అన్నారు. సాధారణ కంప్యూటర్స్​లో అయితే కొన్ని కార్యకలాపాలు మాత్రమే చేయగలుగుతాయని అయితే  ఈ క్వాంటమ్​లో సాఫ్ట్​వేర్ ద్వారా పనులను త్వరితగతిన పూర్తి చేయొచ్చని ఆయన స్పష్టం చేశారు. మేము అభివృద్ధి చేసిన క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ ద్వారా యువతకు శిక్షణను ఇస్తామని వారు పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా వారి శిక్షణా కాలం ముగిసిన తర్వాత సర్టిఫికెట్​లను అందించి వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలను కల్పించడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని యువ పారిశ్రామికవేత్తలు నిఖిల్‌, పృథ్వీ వెల్లడించారు.    

For All Latest Updates

TAGGED:

YOUNG ENTREPRENEURS FROM VIJAYAWADA
GLOBAL DEMAND TO QUANTUM COMPUTING
క్వాంటమ్​కు గ్లోబల్​ డిమాండ్‌
ENTREPRENEURSHIP IN QUANTUM TEC
YUVA STORY ON QUANTUM ENTREPRENEURS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

President_visit_Tiruchanur_temple

తిరుచానూరు ఆలయాన్ని సందర్శించిన రాష్ట్రపతి ముర్ము - అనంతరం తిరుమలకు

November 20, 2025 at 10:18 PM IST
Yuva Story on Sri Padmavati Mahila University Students

మధుమేహం, క్యాన్సర్‌ బాధితుల కోసం పరిశోధనలు - జంతువులపై ప్రయోగించి ఉత్తమ ఫలితాలు

November 17, 2025 at 10:13 PM IST
Tribals Special Thanks To Dy CM Pawan Kalyan

డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్​కు ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాం: గిరిజనులు

November 17, 2025 at 3:13 PM IST
Bridge Collapsed in krishna District

వంతెన కూలి టిప్పర్​ బోల్తా - డ్రైవర్​కు స్వల్పగాయాలు

November 15, 2025 at 2:04 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

భారత్‌కు రూ.824 కోట్లు విలువైన అమెరికా ఆయుధాలు- ట్రంప్ సర్కారు పచ్చజెండా

అరుదైన శస్త్రచికిత్స- ఏడాదిన్నర బాలుడికి తోకను తొలగించిన వైద్యులు

గ్లోబ్​ ట్రాటర్​ ఈవెంట్​ ఫుల్​ వీడియో రిలీజ్​- ఎక్కడ చూడొచ్చంటే!

3300కి.మీ పాదయాత్ర- గంగోత్రి నుంచి రామేశ్వరం వరకు- కుటుంబం అరుదైన సంకల్పం!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.