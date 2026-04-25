ETV Bharat / Videos

తల్లి కోరికే తన ఆశయం - జూనియర్ సివిల్ జడ్జిగా ఎంపికైన కర్నూలు యువకుడు - MOHAMMED AS JUNIOR CIVIL JUDGE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 4:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Yuva Story About Mohammed Azam As Junior Civil Judge: ప్రయత్నిస్తే గెలిచిన వారున్నారు కానీ ఓడిన వారు లేరు. అదే బాటలో నడిచాడు ఆ యువకుడు. అమ్మా నువ్వు చదువుకుని ఉంటే ఏమయ్యేదానివని చిన్నప్పుడు అడిగిన ప్రశ్నకు, ఆ తల్లి చెప్పిన సమాధానం ఆ పిల్లాడి మనసులో బలంగా నాటుకుపోయింది. అందుకే జడ్జి కావాలన్న తల్లి కోరికను తన ఆశయంగా మార్చుకున్నాడు. అమ్మ చూడాలనుకున్న ఆ జడ్జి కుర్చీలో తనే కూర్చోవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. అందుకుగాను రాత్రి, పగళ్లు కష్టపడి జడ్జి పరీక్షకు సన్నద్ధమయ్యాడు. 

ఈ ప్రయత్నంలో మొదటి సారి 2 మార్కుల తేడాతో విఫలమైనప్పటికీ పట్టుదలతో చదివి రెండో ప్రయత్నంలో మాత్రం జూనియర్‌ సివిల్‌ జడ్జిగా ఎంపికై సత్తాను చాటాడు. భవిష్యత్తులో జిల్లా జడ్జి పోస్టుకు సన్నద్ధమవుతానని చెబుతున్న కర్నూలుకు చెందిన మహమ్మద్ ఆజాం విజయానికి ఏ విషయాలు దోహదపడ్డాయి? పరీక్షలకు ఏ విధంగా సన్నద్ధమయ్యాడు? ఈ క్రమంలో తన తల్లిదండ్రుల నుంచి ఏ విధమైన ప్రోత్సాహం లభించిందనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

For All Latest Updates

TAGGED:

MOHAMMED AZAM FROM KURNOOL DIST
YUVA STORY ABOUT MOHAMMED AZAM
జూనియర్ సివిల్ జడ్జిగా మహమ్మద్ ఆజాం
INSPIRING STORY OF MOHAMMED AZAM
MOHAMMED AS JUNIOR CIVIL JUDGE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

A Husband Made A Suicide Attempt From Cell Tower

'భార్యను కాపురానికి పంపించాలి' - రేడియో స్టేషన్ టవర్ ఎక్కి వ్యక్తి హల్​చల్​

April 25, 2026 at 12:46 PM IST
Approximately 15 Acres of Corn Crop Loss In Guntur District

విద్యుత్ వైర్లపై పడిన కొబ్బరిమట్ట - 15 ఎకరాల మొక్కజొన్న పంట అగ్నికి ఆహుతి

April 24, 2026 at 7:46 PM IST
TDP Rajya Sabha MP Sana Sathish Babu Slams Jagan

నేరస్తుల్ని దాచేందుకు జగన్ ప్యాలెస్​లు స్థావరాలుగా మారుతున్నాయి: ఎంపీ సానా సతీష్

April 24, 2026 at 5:27 PM IST
Woman Attack on RTC Bus Driver in Krishna District

బస్సు ఆపలేదని డ్రైవర్​పై మహిళ దాడి - మోపిదేవి సెంటర్​లో ఘటన

April 24, 2026 at 4:58 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.