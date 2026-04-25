తల్లి కోరికే తన ఆశయం - జూనియర్ సివిల్ జడ్జిగా ఎంపికైన కర్నూలు యువకుడు - MOHAMMED AS JUNIOR CIVIL JUDGE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 4:56 PM IST
Yuva Story About Mohammed Azam As Junior Civil Judge: ప్రయత్నిస్తే గెలిచిన వారున్నారు కానీ ఓడిన వారు లేరు. అదే బాటలో నడిచాడు ఆ యువకుడు. అమ్మా నువ్వు చదువుకుని ఉంటే ఏమయ్యేదానివని చిన్నప్పుడు అడిగిన ప్రశ్నకు, ఆ తల్లి చెప్పిన సమాధానం ఆ పిల్లాడి మనసులో బలంగా నాటుకుపోయింది. అందుకే జడ్జి కావాలన్న తల్లి కోరికను తన ఆశయంగా మార్చుకున్నాడు. అమ్మ చూడాలనుకున్న ఆ జడ్జి కుర్చీలో తనే కూర్చోవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. అందుకుగాను రాత్రి, పగళ్లు కష్టపడి జడ్జి పరీక్షకు సన్నద్ధమయ్యాడు.
ఈ ప్రయత్నంలో మొదటి సారి 2 మార్కుల తేడాతో విఫలమైనప్పటికీ పట్టుదలతో చదివి రెండో ప్రయత్నంలో మాత్రం జూనియర్ సివిల్ జడ్జిగా ఎంపికై సత్తాను చాటాడు. భవిష్యత్తులో జిల్లా జడ్జి పోస్టుకు సన్నద్ధమవుతానని చెబుతున్న కర్నూలుకు చెందిన మహమ్మద్ ఆజాం విజయానికి ఏ విషయాలు దోహదపడ్డాయి? పరీక్షలకు ఏ విధంగా సన్నద్ధమయ్యాడు? ఈ క్రమంలో తన తల్లిదండ్రుల నుంచి ఏ విధమైన ప్రోత్సాహం లభించిందనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
