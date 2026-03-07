'పరీక్షలకు ఓర్పుతో సన్నద్ధమైతే విజయం సాధ్యం': గ్రూప్-1 ర్యాంకర్ వైష్ణవి - YUVA ON GROUP 1 TOPPER VAISHNAVI
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 7, 2026 at 4:59 PM IST
Yuva Story on Group-1 Ranker Vaishnavi: యూనివర్సిటీలో జరిగిన జ్ఞానబేరి కార్యక్రమ వేదిక ఆ యువతిని సమాజసేవ చేసే వైపు అడుగు లు వేసేలా చేసింది. కలెక్టర్ విధులు ప్రత్యక్షంగా చూడటం, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రశంసించటం తనను ఉన్నత అధికారిణి అయ్యేలా చేశాయి. మొదటి ప్రయత్నంలో విఫలం, దానికి తోడు బంధువుల అవహేళన మాటలు ఆమె సంకల్పం ముందు ఓడిపోయాయి.
గ్రూప్-2లో ఉద్యోగం సాధించనప్పటికీ మరింత పట్టుదలతో చదివి అనుకున్న కలను నెరవేర్చుకుంది. ఇటీవల ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన గ్రూప్-1 ఫలితాల్లో అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ స్టేట్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ కొలువు కొట్టింది. ఇప్పటివరకు రెండు సార్లు సివిల్స్ పరీక్షల్లో విఫలమయ్యానని, అయితే ఆ తర్వాత తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతో చివరకు నేను అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించానని ఆమె తెలిపారు. ఎవరైనా సరే సివిల్స్కు ప్రిపేర్ అయ్యే వారు నిలకడగా పరీక్షలకు ఓర్పుతో సన్నద్ధమైతే విజయాన్ని సాధిస్తారని వైష్ణవి తెలియజేశారు. అంతేకాకుండా భవిష్యత్తులో సివిల్స్ సాధించడమే తన లక్ష్యమంటున్న వైష్ణవి గురించి మరిన్ని విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Yuva Story on Group-1 Ranker Vaishnavi: యూనివర్సిటీలో జరిగిన జ్ఞానబేరి కార్యక్రమ వేదిక ఆ యువతిని సమాజసేవ చేసే వైపు అడుగు లు వేసేలా చేసింది. కలెక్టర్ విధులు ప్రత్యక్షంగా చూడటం, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రశంసించటం తనను ఉన్నత అధికారిణి అయ్యేలా చేశాయి. మొదటి ప్రయత్నంలో విఫలం, దానికి తోడు బంధువుల అవహేళన మాటలు ఆమె సంకల్పం ముందు ఓడిపోయాయి.
గ్రూప్-2లో ఉద్యోగం సాధించనప్పటికీ మరింత పట్టుదలతో చదివి అనుకున్న కలను నెరవేర్చుకుంది. ఇటీవల ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన గ్రూప్-1 ఫలితాల్లో అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ స్టేట్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ కొలువు కొట్టింది. ఇప్పటివరకు రెండు సార్లు సివిల్స్ పరీక్షల్లో విఫలమయ్యానని, అయితే ఆ తర్వాత తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతో చివరకు నేను అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించానని ఆమె తెలిపారు. ఎవరైనా సరే సివిల్స్కు ప్రిపేర్ అయ్యే వారు నిలకడగా పరీక్షలకు ఓర్పుతో సన్నద్ధమైతే విజయాన్ని సాధిస్తారని వైష్ణవి తెలియజేశారు. అంతేకాకుండా భవిష్యత్తులో సివిల్స్ సాధించడమే తన లక్ష్యమంటున్న వైష్ణవి గురించి మరిన్ని విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.