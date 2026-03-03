ETV Bharat / Videos

ఆటలు, పాటలు, చదువుల్లో రాణిస్తున్న ట్విన్స్‌ సిస్టర్స్‌ - YUVA SPECIAL STORY ON TWIN SISTERS

ఆటలు, పాటలు, చదువుల్లో రాణిస్తున్న ట్విన్స్‌ సిస్టర్స్‌ (ETV Bharat)

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

March 3, 2026

Yuva Story on Twin Sisters Incredible Successful Journey: ఆ అక్కాచెల్లెళ్లు ఎక్కడికెళ్లినా అందరి చూపు వాళ్లపైనే. ఎందుకంటే వాళ్లిద్దరూ కవలలు. కడప జిల్లా పులివెందులకు చెందిన సాయి వర్షిత, సాయి వర్ణితలు ఇరువురూ కవలలు. చిన్నతనం నుంచి చదువు, ఆటలు, పాటలు, నృత్యం, సమాజసేవ ఇలా ఏ రంగాన్ని ఎంచుకున్నా వారికంటూ మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. అలాగే ఇటీవల విడుదలైన స్టాఫ్‌ సెలక్షన్‌ కమిషన్‌ ఫలితాల్లో ఒకరు, 5 కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధిస్తే, మరొకరు ఏపీఎమ్​డీసీ లో న్యాయ సలహాల విభాగంలో అసిస్టెంట్‌ మేనేజర్‌ కొలువు సాధించి శభాశ్ అనిపించారు. మరి ఉద్యోగాలను సాధించడానికి ఈ ట్విన్స్‌ ఏ విధంగా కష్టపడ్డారు, సక్సెస్‌ వెనుకున్న విషయాలేెంటో ఇప్పుడు వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. 

"మేం ఇద్దరం చిన్నతనం నుంచి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని సాధించాలనే లక్ష్యంతో అందుకు అనుగుణంగా చదువుకున్నాం. మాకు  స్టాఫ్‌ సెలక్షన్‌ కమిషన్​లో, అదే విధంగా 5 కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, ఏపీఎమ్​డీసీ లో న్యాయ సలహాల విభాగంలో అసిస్టెంట్‌ మేనేజర్​ కొలువులను సాధించాం"-సాయి వర్షిత, సాయి వర్ణిత,ట్విన్ సిస్టర్స్      

TWIN SISTERS INCREDIBLE STORY
YUVA STORY ON TWIN SISTERS
TWIN SISTERS FROM YSR DISTRICT
TWIN SISTERS SUCCESSFUL JOURNEY
YUVA SPECIAL STORY ON TWIN SISTERS

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

