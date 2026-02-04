రూ.లక్షల ప్యాకేజీల జాబ్స్ వదిలి, గ్రూప్ -1 లో డీఎస్పీ కొలువు సాధించిన చాందిని విజయగాథ - GROUP 1 TOPPER CHANDINI TIRUPATI
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 4, 2026 at 2:36 PM IST
Group-1 Topper Chandini From Tirupati: సాధారణంగా విద్యార్థులు బీటెక్ పూర్తయ్యాక సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాల వైపు వెళ్తారు. కానీ ఆ యువతి అందుకు భిన్నం. లక్షల రూపాయల ప్యాకేజీలతో ప్రముఖ కంపెనీల్లో అవకాశాలు వచ్చినా ప్రభుత్వ కొలువు సాధించి ప్రజాసేవ చేయాలని నిరంతరం శ్రమించింది. చాలామంది ఒక ప్రభుత్వ కొలువు వస్తేనే సంతృప్తి చెందుతారు. కానీ ఈ అమ్మాయి మాత్రం ఒకేసారి 3 కొలువులు సాధించి ఔరా అనిపించింది. అందులో ఇటీవల ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన గ్రూప్-1 ఫలితాల్లో డీఎస్పీ ఉద్యోగాన్ని సాధించి తన కలను నెరవేర్చుకుంది. భవిష్యత్తులో సివిల్స్ సాధించడమే లక్ష్యంగా ప్రిపరేషన్ కొనసాగిస్తానంటున్న తిరుపతికి చెందిన చాందిని గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
"బీటెక్ అయిన తర్వాత నాకు టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్ వంటి ప్రైవేటు కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలు వచ్చాయి. కానీ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి సివిల్స్ వైపు వెళ్లాలనుకునే ఉద్దేశంతో ఆ ఉద్యోగాలను వదులుకుని సివిల్స్కు ప్రిపేర్ అయ్యాను. భవిష్యత్తులో సివిల్స్ సాధించి దేశానికి సేవ చేయాలనేది నా ప్రధాన ధ్యేయం"-చాందిని గ్రూప్-1 విజేత
