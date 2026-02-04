ETV Bharat / Videos

రూ.లక్షల ప్యాకేజీల జాబ్స్​ వదిలి, గ్రూప్​ -1 లో డీఎస్పీ కొలువు సాధించిన చాందిని విజయగాథ - GROUP 1 TOPPER CHANDINI TIRUPATI

రూ.లక్షల ప్యాకేజీల జాబ్స్​ వదిలి, గ్రూప్​ -1 లో డీఎస్పీ కొలువు సాధించిన చాందిని విజయగాథ (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 2:36 PM IST

Group-1 Topper Chandini From Tirupati: సాధారణంగా విద్యార్థులు బీటెక్‌ పూర్తయ్యాక సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగాల వైపు వెళ్తారు. కానీ ఆ యువతి అందుకు భిన్నం. లక్షల రూపాయల ప్యాకేజీలతో ప్రముఖ కంపెనీల్లో అవకాశాలు వచ్చినా ప్రభుత్వ కొలువు సాధించి ప్రజాసేవ చేయాలని నిరంతరం శ్రమించింది. చాలామంది ఒక ప్రభుత్వ కొలువు వస్తేనే సంతృప్తి చెందుతారు. కానీ ఈ అమ్మాయి మాత్రం ఒకేసారి 3 కొలువులు సాధించి ఔరా అనిపించింది. అందులో ఇటీవల ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన గ్రూప్‌-1 ఫలితాల్లో డీఎస్పీ ఉద్యోగాన్ని సాధించి తన కలను నెరవేర్చుకుంది. భవిష్యత్తులో సివిల్స్‌ సాధించడమే లక్ష్యంగా ప్రిపరేషన్‌ కొనసాగిస్తానంటున్న తిరుపతికి చెందిన చాందిని గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

"బీటెక్​ అయిన తర్వాత నాకు టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్ వంటి ప్రైవేటు కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలు వచ్చాయి. కానీ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి సివిల్స్ వైపు వెళ్లాలనుకునే ఉద్దేశంతో ఆ ఉద్యోగాలను వదులుకుని సివిల్స్​కు ప్రిపేర్ అయ్యాను. భవిష్యత్తులో సివిల్స్‌ సాధించి దేశానికి సేవ చేయాలనేది నా ప్రధాన ధ్యేయం"-చాందిని గ్రూప్-1 విజేత

