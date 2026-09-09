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పాదయాత్రపై వైఎస్ జగన్ కీలక అప్డేట్ - వచ్చే ఏడాది ఆ నెలలో షురూ!

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పాదయాత్రపై వైఎస్ జగన్ కీలక అప్డేట్ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 9:36 PM IST

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Ys Jagan On Padayatra : గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో బాపట్ల జిల్లా పర్చూరు నియోజకవర్గ నాయకుల సమావేశంలో వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ సీఎం వైఎస్​ జగన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. వచ్చే ఏడాది సెప్టెంబర్‌ లేదా అక్టోబర్​లో పాదయాత్ర చేపట్టనున్నట్టు ప్రకటించారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరుగుతాయో లేదో చెప్పలేమన్నారు. ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వం తెచ్చిన 34 శాతం బీసీ రిజర్వేషన్లను కోర్టులు కొట్టేస్తాయని చెప్పారు. ఈ విషయం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు తెలుసన్నారు. అయినా ఎన్నికలకు సిద్ధంకావాలని స్పష్టం చేశారు. 

ఒకవేళ ఎన్నికలు జరిగితే అవి కురుక్షేత్ర సంగ్రామమేనని వైఎస్ జగన్ వ్యాఖ్యానించారు. ఎన్నికలపై కన్నేసి ఉంచాలని నాయకులకు సూచించారు. కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో వైఎస్సార్సీపీ పాలన సాగిందన్నారు. ఈ విషయం గురించే ప్రతి ఇంట్లో చర్చ జరుగుతోందని చెప్పారు. దౌర్జన్యంతో పాలకులు ఎప్పుడూ రాజ్యం చేయలేరని తెలిపారు. పాలకుడు ఎప్పుడైనా మంచి చేసి దాన్ని చూపి ఓటు అడగాలని అప్పుడే దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడని ప్రజలు ఆదరిస్తారని జగన్ హితబోధ చేశారు.

Ys Jagan On Padayatra : గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో బాపట్ల జిల్లా పర్చూరు నియోజకవర్గ నాయకుల సమావేశంలో వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ సీఎం వైఎస్​ జగన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. వచ్చే ఏడాది సెప్టెంబర్‌ లేదా అక్టోబర్​లో పాదయాత్ర చేపట్టనున్నట్టు ప్రకటించారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరుగుతాయో లేదో చెప్పలేమన్నారు. ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వం తెచ్చిన 34 శాతం బీసీ రిజర్వేషన్లను కోర్టులు కొట్టేస్తాయని చెప్పారు. ఈ విషయం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు తెలుసన్నారు. అయినా ఎన్నికలకు సిద్ధంకావాలని స్పష్టం చేశారు. 

ఒకవేళ ఎన్నికలు జరిగితే అవి కురుక్షేత్ర సంగ్రామమేనని వైఎస్ జగన్ వ్యాఖ్యానించారు. ఎన్నికలపై కన్నేసి ఉంచాలని నాయకులకు సూచించారు. కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో వైఎస్సార్సీపీ పాలన సాగిందన్నారు. ఈ విషయం గురించే ప్రతి ఇంట్లో చర్చ జరుగుతోందని చెప్పారు. దౌర్జన్యంతో పాలకులు ఎప్పుడూ రాజ్యం చేయలేరని తెలిపారు. పాలకుడు ఎప్పుడైనా మంచి చేసి దాన్ని చూపి ఓటు అడగాలని అప్పుడే దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడని ప్రజలు ఆదరిస్తారని జగన్ హితబోధ చేశారు.

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TAGGED:

YS JAGAN ON LOCAL BODY POLLS
YS JAGAN ON BC RESERVATIONS
JAGAN ON PARCHUR LEADERS MEETING
JAGAN ON LOCAL BODY ELECTIONS
YS JAGAN ON PADAYATRA

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