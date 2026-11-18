వైఎస్సార్సీపీ నేతల వీరంగం - గ్రామ సచివాలయం వద్ద తీవ్ర గందరగోళం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 8:27 PM IST
YSRCP Leaders Fight In Nomination Scrutiny : ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం ప్రాంతంలోని పి.సి.పల్లి మండలంలో పంచాయతీ ఎన్నికల నామినేషన్ల పరిశీలన ప్రక్రియ తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. మండలంలోని పెద్ద ఇర్లపాడు గ్రామ సచివాలయం వద్ద గురువారం నామినేషన్ల స్క్రూటినీ సందర్భంగా వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ఆందోళనకు దిగడంతో తీవ్ర గందరగోళం నెలకొంది. చింతగుంపల్లి సర్పంచ్ పదవికి దాఖలైన నామినేషన్లను ఎన్నికల అధికారులు పెద్ద ఇర్లపాడు గ్రామ సచివాలయంలో పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ సమయంలో పెద్ద సంఖ్యలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు అక్కడికి చేరుకున్నారు. పరిశీలన ప్రక్రియలో తమ అభ్యర్థుల నామినేషన్లను ఉద్దేశపూర్వకంగా తిరస్కరిస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ, వారు సచివాలయ కార్యాలయంలోకి బలవంతంగా వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు. పరిస్థితి అదుపు తప్పుతుండటాన్ని గమనించిన పోలీసులు వెంటనే అప్రమత్తమై, ఆందోళనకారులను నిలువరించేందుకు గ్రామ సచివాలయ తలుపులను మూసివేశారు. దీంతో ఆగ్రహానికి గురైన కొందరు వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు సచివాలయ తలుపులను బలవంతంగా పగులగొట్టి లోపలికి దూసుకెళ్లారు. కార్యాలయంలోకి చొరబడిన నాయకులు, విధుల్లో ఉన్న ఎన్నికల అధికారులతో తీవ్ర వాగ్వాదానికి దిగారు. ఈ క్రమంలో వారిని అడ్డుకుని శాంతింపజేసేందుకు ప్రయత్నించిన పోలీసు అధికారుల పట్ల కూడా ఆందోళనకారులు దురుసుగా ప్రవర్తించారు.
YSRCP Leaders Fight In Nomination Scrutiny : ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం ప్రాంతంలోని పి.సి.పల్లి మండలంలో పంచాయతీ ఎన్నికల నామినేషన్ల పరిశీలన ప్రక్రియ తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. మండలంలోని పెద్ద ఇర్లపాడు గ్రామ సచివాలయం వద్ద గురువారం నామినేషన్ల స్క్రూటినీ సందర్భంగా వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ఆందోళనకు దిగడంతో తీవ్ర గందరగోళం నెలకొంది. చింతగుంపల్లి సర్పంచ్ పదవికి దాఖలైన నామినేషన్లను ఎన్నికల అధికారులు పెద్ద ఇర్లపాడు గ్రామ సచివాలయంలో పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ సమయంలో పెద్ద సంఖ్యలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు అక్కడికి చేరుకున్నారు. పరిశీలన ప్రక్రియలో తమ అభ్యర్థుల నామినేషన్లను ఉద్దేశపూర్వకంగా తిరస్కరిస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ, వారు సచివాలయ కార్యాలయంలోకి బలవంతంగా వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు. పరిస్థితి అదుపు తప్పుతుండటాన్ని గమనించిన పోలీసులు వెంటనే అప్రమత్తమై, ఆందోళనకారులను నిలువరించేందుకు గ్రామ సచివాలయ తలుపులను మూసివేశారు. దీంతో ఆగ్రహానికి గురైన కొందరు వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు సచివాలయ తలుపులను బలవంతంగా పగులగొట్టి లోపలికి దూసుకెళ్లారు. కార్యాలయంలోకి చొరబడిన నాయకులు, విధుల్లో ఉన్న ఎన్నికల అధికారులతో తీవ్ర వాగ్వాదానికి దిగారు. ఈ క్రమంలో వారిని అడ్డుకుని శాంతింపజేసేందుకు ప్రయత్నించిన పోలీసు అధికారుల పట్ల కూడా ఆందోళనకారులు దురుసుగా ప్రవర్తించారు.