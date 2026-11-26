వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయులు దొంగ ఓట్లు వేస్తున్నారని టీడీపీ కార్యకర్తల ఆరోపణ
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 12:14 PM IST
TDP And YSRCP Fight : రాష్ట్రంలో పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రక్రియ వేగం పుంజుకుంది. అయితే, పలు చోట్ల వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు దూకుడుగా వ్యవహరిస్తూ, టీడీపీ కార్యకర్తలపై దాడులకు పాల్పడుతున్నారు. తాజాగా అనంతపురం రూరల్ పరిధిలోని రాజీవ్ కాలనీ పంచాయతీలో టీడీపీ - వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల మధ్య చిన్నపాటి వివాదం చోటుచేసుకుంది. వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన వ్యక్తులు దొంగ ఓట్లు వేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని టీడీపీ నాయకులు ఆరోపించారు. వారు అడ్డుకోవడంతో ఇరు వర్గాల మధ్య ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. పోలీసులు జోక్యం చేసుకుని పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ, ఇరు వర్గాల మధ్య తోపులాట జరిగింది. చివరకు దొంగ ఓట్లు వేయడానికి వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ వ్యక్తులను పోలీసులు తమ జీపుల్లో ఎక్కించి అక్కడి నుంచి తరలించారు. ఇటువంటి ఘర్షణలకు ప్రేరేపించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు హెచ్చరించారు. ఇలాంటి సంఘటనలు మళ్లీ జరగకుండా పోలీసులు భారీ బందోబస్తుతో పాటు కఠీన చర్యలు తీసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
TDP And YSRCP Fight : రాష్ట్రంలో పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రక్రియ వేగం పుంజుకుంది. అయితే, పలు చోట్ల వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు దూకుడుగా వ్యవహరిస్తూ, టీడీపీ కార్యకర్తలపై దాడులకు పాల్పడుతున్నారు. తాజాగా అనంతపురం రూరల్ పరిధిలోని రాజీవ్ కాలనీ పంచాయతీలో టీడీపీ - వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల మధ్య చిన్నపాటి వివాదం చోటుచేసుకుంది. వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన వ్యక్తులు దొంగ ఓట్లు వేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని టీడీపీ నాయకులు ఆరోపించారు. వారు అడ్డుకోవడంతో ఇరు వర్గాల మధ్య ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. పోలీసులు జోక్యం చేసుకుని పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ, ఇరు వర్గాల మధ్య తోపులాట జరిగింది. చివరకు దొంగ ఓట్లు వేయడానికి వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ వ్యక్తులను పోలీసులు తమ జీపుల్లో ఎక్కించి అక్కడి నుంచి తరలించారు. ఇటువంటి ఘర్షణలకు ప్రేరేపించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు హెచ్చరించారు. ఇలాంటి సంఘటనలు మళ్లీ జరగకుండా పోలీసులు భారీ బందోబస్తుతో పాటు కఠీన చర్యలు తీసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.