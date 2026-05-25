నాలుగు సార్లు ఇంధన ధరలు పెంచడం దారుణం: వైఎస్ షర్మిల - YS SHARMILA ABOUT PETROL PRICES
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 3:40 PM IST
YS Sharmila About Petrol Prices : ఇంధన ధరల పెరుగుదలపై ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల తీవ్రస్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రధాని మోదీని లూటీదారుగా పేర్కొంటూ ఎక్స్లో ట్వీట్ చేశారు. ప్రజలను దోచుకోవడంలో అతన్ని మించిన వారు లేరని విమర్శించారు. వరుసగా 10 రోజుల్లో నాలుగు సార్లు ధరలు పెంచడం అత్యంత దారుణమని మండిపడ్డారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం వాయిదాల పద్ధతిలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల పెంచుతూ దోపిడీ చేస్తోందని ఆరోపించారు. రోజుకు వెయ్యి కోట్ల రూపాయల వరకు సామాన్యులపై అదనపు భారం మోపుతోందని అన్నారు. మన్మోహన్ సింగ్ ప్రధానిగా ఉన్న సమయంలో- అంతర్జాతీయంగా క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు పెరిగితే, ఆ భారాన్ని ప్రభుత్వం, ఆయిల్ కంపెనీలు పంచుకునేవంటూ గతాన్ని ప్రస్తావించారు. దేశంలోనే అత్యధికంగా రాష్ట్రంలో ఇంధన ధరలు ఉన్నాయని ప్రస్తుతం పెట్రోల్ లీటరు రూ. 117.19, డీజిల్ రూ. 104.88గా ఉందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే అదనంగా వసూలు చేస్తున్న నాలుగు రూపాయల వ్యాట్ను ఒక రూపాయి రోడ్డు సెస్సు రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
