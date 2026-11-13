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రాజకీయాల్లో సరికొత్త శకం - కార్పొరేటర్లుగా యువత

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కార్పొరేటర్లుగా ఎన్నికైన యువతులు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 13, 2026 at 3:11 PM IST

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Updated : November 13, 2026 at 3:20 PM IST

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Youth  Role In AP Politics : మారుతున్న కాలంతో పాటు, నేటి యువత రాజకీయాల్లో ఒక కొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖిస్తున్నారు. మంచి వేతనం లభించే ఉద్యోగాలు లేదా విజయవంతమైన వ్యాపారాలు ఉన్నప్పటికీ, ప్రజాసేవ చేయాలనే సంకల్పంతో వారు రాజకీయ రంగంలోకి అడుగుపెట్టి, తమ సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకుంటున్నారు. ఇటీవల జరిగిన తిరుపతి మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో 30 ఏళ్ల లోపు వయస్సు గల యువతులు కార్పొరేటర్లుగా విజయం సాధించడం ఈ ధోరణికి నిదర్శనం. ప్రజా సమస్యలను పరిష్కరించడం, మహిళా సాధికారతను ప్రోత్సహించడం, అభివృద్ధిని ముందుకు తీసుకెళ్లడం వంటి లక్ష్యాలతో పని చేస్తున్న ఈ యువతులు, తమ ఆలోచనలు, ఆశయాలు, భవిష్యత్తు ప్రణాళికల గురించి స్వయంగా ఏమి చెబుతున్నారో తెలుసుకుందాం. తిరుపతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన ఈ యువతులు ప్రజాసేవలోకి అడుగుపెట్టారు. పట్టణ అభివృద్ధి, మహిళా సాధికారతపై దృష్టి సారించిన వీరు, స్పష్టమైన లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతున్నారు. పదవిలో ఉండటం వల్ల ప్రజలకు మరింత మెరుగ్గా సహాయపడే అవకాశం లభిస్తుందని వారు నమ్ముతున్నారు. కష్టకాలంలో తమ వద్దకు వచ్చే వారికి సాధ్యమైనంత మేర అండగా నిలవాలని వారు దృఢ నిశ్చయంతో ఉన్నారు.

Youth  Role In AP Politics : మారుతున్న కాలంతో పాటు, నేటి యువత రాజకీయాల్లో ఒక కొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖిస్తున్నారు. మంచి వేతనం లభించే ఉద్యోగాలు లేదా విజయవంతమైన వ్యాపారాలు ఉన్నప్పటికీ, ప్రజాసేవ చేయాలనే సంకల్పంతో వారు రాజకీయ రంగంలోకి అడుగుపెట్టి, తమ సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకుంటున్నారు. ఇటీవల జరిగిన తిరుపతి మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో 30 ఏళ్ల లోపు వయస్సు గల యువతులు కార్పొరేటర్లుగా విజయం సాధించడం ఈ ధోరణికి నిదర్శనం. ప్రజా సమస్యలను పరిష్కరించడం, మహిళా సాధికారతను ప్రోత్సహించడం, అభివృద్ధిని ముందుకు తీసుకెళ్లడం వంటి లక్ష్యాలతో పని చేస్తున్న ఈ యువతులు, తమ ఆలోచనలు, ఆశయాలు, భవిష్యత్తు ప్రణాళికల గురించి స్వయంగా ఏమి చెబుతున్నారో తెలుసుకుందాం. తిరుపతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన ఈ యువతులు ప్రజాసేవలోకి అడుగుపెట్టారు. పట్టణ అభివృద్ధి, మహిళా సాధికారతపై దృష్టి సారించిన వీరు, స్పష్టమైన లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతున్నారు. పదవిలో ఉండటం వల్ల ప్రజలకు మరింత మెరుగ్గా సహాయపడే అవకాశం లభిస్తుందని వారు నమ్ముతున్నారు. కష్టకాలంలో తమ వద్దకు వచ్చే వారికి సాధ్యమైనంత మేర అండగా నిలవాలని వారు దృఢ నిశ్చయంతో ఉన్నారు.

Last Updated : November 13, 2026 at 3:20 PM IST

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TAGGED:

YOUTH IN POLITICS
YOUTH PARTICIPATES IN ELECTIONS
కార్పొరేటర్లుగా ఎన్నికైన యువతులు
AP LOCAL BODY ELECTIONS

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