‘సాగు’కు సాంకేతికత - అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ పై యువత ఆసక్తి
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 3:17 PM IST
Youth Interest in Agricultural Engineering : వ్యవసాయం అంటేనే కష్టాలు, సవాళ్లు, నష్టాలు, అప్పులు! అందుకే తమ పిల్లలు ఈ సాగు కష్టాలు పడకూడదని ఉన్నత చదువులు చదివించి మంచి ఉద్యోగాల్లో చూడాలని అన్నదాతలు కలలు కంటున్నారు. కానీ అదే రైతు బిడ్డలు కొందరు మాత్రం కన్నవారి కష్టాలకు పరిష్కారం చూపాలనే లక్ష్యంతో అగ్రికల్చర్ ఇంజినీరింగ్ వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు. ఆధునిక సాంకేతికతను సాగుకు జోడించి వ్యవసాయాన్ని, పాడి పరిశ్రమను లాభసాటిగా మార్చాలనుకుంటున్నారు ఈ యువత.
"రైతులకు ఉపయోగపడాలనే ఉద్దేశంతో అగ్రికల్చర్ ఇంజినీరింగ్ కోర్సులు తీసుకున్నాం. ముఖ్యంగా వ్యవసాయ రంగంలో మ్యాన్ పవర్ని తగ్గించి, మిషనరి పవర్ను పెంచాలని నిర్ణయించాం. అలాగే భవిష్యత్తులో పాడి పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటున్నాం. అందుకోసం అగ్రికల్చర్ ఇంజినీరింగ్ పూర్తయిన తరువాత ఇంటర్న్షిప్ తీసుకుంటున్నాం. తరగతి గదుల్లో ఎక్కువగా థీయరీ చెబుతారు. ఇక్కడ ప్రాక్టికల్గా చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాం. అదేవిధంగా మార్కెటింగ్ స్కిల్స్ నేర్చుకుంటున్నాం. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కుడా పెరిగాయి." - అగ్రికల్చర్ ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు
Youth Interest in Agricultural Engineering : వ్యవసాయం అంటేనే కష్టాలు, సవాళ్లు, నష్టాలు, అప్పులు! అందుకే తమ పిల్లలు ఈ సాగు కష్టాలు పడకూడదని ఉన్నత చదువులు చదివించి మంచి ఉద్యోగాల్లో చూడాలని అన్నదాతలు కలలు కంటున్నారు. కానీ అదే రైతు బిడ్డలు కొందరు మాత్రం కన్నవారి కష్టాలకు పరిష్కారం చూపాలనే లక్ష్యంతో అగ్రికల్చర్ ఇంజినీరింగ్ వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు. ఆధునిక సాంకేతికతను సాగుకు జోడించి వ్యవసాయాన్ని, పాడి పరిశ్రమను లాభసాటిగా మార్చాలనుకుంటున్నారు ఈ యువత.
"రైతులకు ఉపయోగపడాలనే ఉద్దేశంతో అగ్రికల్చర్ ఇంజినీరింగ్ కోర్సులు తీసుకున్నాం. ముఖ్యంగా వ్యవసాయ రంగంలో మ్యాన్ పవర్ని తగ్గించి, మిషనరి పవర్ను పెంచాలని నిర్ణయించాం. అలాగే భవిష్యత్తులో పాడి పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటున్నాం. అందుకోసం అగ్రికల్చర్ ఇంజినీరింగ్ పూర్తయిన తరువాత ఇంటర్న్షిప్ తీసుకుంటున్నాం. తరగతి గదుల్లో ఎక్కువగా థీయరీ చెబుతారు. ఇక్కడ ప్రాక్టికల్గా చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాం. అదేవిధంగా మార్కెటింగ్ స్కిల్స్ నేర్చుకుంటున్నాం. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కుడా పెరిగాయి." - అగ్రికల్చర్ ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు