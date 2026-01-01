కొత్త సంవత్సరంలో సరికొత్త ఉత్సాహం - ప్రణాళికలతో లక్ష్యాల వైపు యువత అడుగులు - STUDENTS NEW GOALS IN 2026
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 1, 2026 at 5:09 PM IST
Youth New Goals in 2026 : నూతన సంవత్సరంలో సరికొత్త ఆలోచనలు, లక్ష్యాలు, ప్రణాళికలతో ముందుకు వెళ్లాలని యువత భావిస్తారు. న్యూ ఇయర్ వచ్చిందంటే చాలు యువతలో కొత్త ఉత్సాహం కనిపిస్తుంది. ఉన్నత చదువులు చదవాలని కొంతమంది, మంచి ఉద్యోగాలు సాధించాలని మరికొంత మంది నిర్దేశించుకుంటారు. పాత సంవత్సరంలోని అవలక్షణాలు, లోటుపాట్లను సరిదిద్దుకుని కొత్త సంవత్సరంలో రాణించాలనుకుంటారు. ఈ తరుణంలో ఉన్నత ఆలోచనలతో ముందడుగు వేస్తామంటున్నారు విజయవాడ యువత.
" గత సంవత్సరంలో చేసిన తప్పులను మర్చిపోయి, కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించాలి. కేవలం క్యాలెండర్ మాత్రమే కాదు, కొత్త ఏడాదిలో నూతన ఉత్సాహంతో అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధించాలి. జీవితంలో చదువుతోపాటు సమాజానికి సేవ చేయాలి. గత సంవత్సరం నుంచి ఎన్నో పాఠాలు నేర్చుకున్నాం. ఈ ఏడాదిలో తెలియని విషయాలను తెలుసుకొని, సరికొత్త ఆలోచలతో ముందుకెళ్తూ అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధిస్తాం. భవిష్యత్తులో మంచి స్టార్టప్ చేయాలని అనుకుంటున్నాం. ఈ అవకాశాలు కూడా మా కాలేజీ వారు ఇస్తున్నారు." - విద్యార్థులు
