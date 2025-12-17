కేఎల్ వర్సిటీలో 'యువ సంకల్పం' - ప్రతిభావంతులకు రూ.లక్ష బహుమతి - YOUTH FESTIVAL
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 17, 2025 at 2:04 PM IST
Youth Festival at KL University: యువతలో సృజనాత్మకత, నాయకత్వ లక్షణాలు వెలికితీయడానికి యువ సంకల్పం-2025 పేరిట రేపటి నుంచి 3 రోజులపాటు రాష్ట్ర యువజనోత్సవం జరగనుంది. వడ్డేశ్వరం కేఎల్ విశ్వవిద్యాలయం వేదికగా జరిగే యూత్ ఫెస్ట్లో జానపద నృత్యాలు, గీతాలు, పెయింటింగ్, కవితలు, కథా రచనల వంటి 7 విభాగాల్లో పోటీలు నిర్వహిస్తారు. 26 జిల్లాల నుంచి వేల మంది యువతతో కార్నివాలా జరగనుంది. యువజన సదస్సులు, చేంజ్ మేకర్ టాక్స్, ఇండస్ట్రీ నిపుణులతో మెంటరింగ్ సెషన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ప్రతిభ చాటిన విజేతలు జనవరిలో దిల్లీలో జరిగే జాతీయ యువజనోత్సవాల్లో రాష్ట్రం తరపున ప్రాతినిధ్యం వహించనున్నారు.
సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా యువతలో చైతన్యం నింపడం కోసం డిజిటల్ మారథాన్ నిర్వహిస్తున్నారు. యువత తమ ఆలోచనలను వీడియోల రూపంలో సోషల్ మీడియాలో పంచుకునే వీలు కల్పించారు. స్మార్ట్ యూత్ ఏపీ', 'ఫిట్ యూత్ ఏపీ' వంటి థీమ్స్ కేటాయించారు. రాష్ట్ర యువజన శాఖ, స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటు ఇతర అనుబంధ విభాగాల ఆధ్వర్యంలో ఈ ఉత్సవాలకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ప్రతిభ కనబరిచిన వారికి లక్ష రూపాయల వరకు నగదు బహుమతులు అందించడంతోపాటు ఆంధ్ర యూత్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా గుర్తింపు లభించనుంది. డిజిటల్ నైపుణ్యాలను యువతలో పెంపొందించడం వారి సృజనాత్మకతకు ఆదాయ వనరులు కల్పించడం ప్రధాన ఉద్దేశ్యమని ఏపీ స్పోర్ట్స్ అథారిటీ అసోయేషన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఎస్.భరణి అంటున్నారు.
