బైకులపై ప్రమాదకరంగా స్టంట్లు - చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవన్న పోలీసులు - YOUTH BIKE STUNTS

రోడ్డుపై బైక్ స్టంట్​లు చేస్తున్న యువకుడు (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 6:51 PM IST

Youth Bike Stunts in Narasaraopet : పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేట - చిలకలూరిపేట రోడ్డుపై కొందరు యువకులు బైకులపై ప్రమాదకరంగా స్టంట్లు చేసిన వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో హల్​చల్​ చేసింది. జిల్లాలో పలుచోట్ల అర్ధరాత్రి సమయంలో యువకులు ప్రమాదకర రీతిలో బైకు రేసులు, స్టంట్లు చేయడం ఎక్కువైంది. దీంతో ప్రజలు, వాహనదారులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు.  యువత బైక్​లపై స్టంట్​లు చేయడంపై నరసరావుపేట ఇంచార్జి డీఎస్పీ హనుమంతరావు మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్న ఈ వీడియో ఆరు నెలల క్రితం వీడియో అని చెప్పారు. దాన్ని ఏఐలో మార్చి సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఉంచినట్లు తెలిపారు. వీడియోలో ఉన్న యువకులు, వారి తల్లిదండ్రులను నరసరావుపేట గ్రామీణ పోలీసుస్టేషన్​కు పిలిపించి సీఐ ఎం.వీ సుబ్బారావు, ఎస్సై కిశోర్ ఆధ్వర్యంలో కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చినట్లు తెలిపారు. బైక్​ స్టంట్స్​ చేస్తూ ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలిగించేలా ఎవరైనా వ్యవహరిస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని నరసరావుపేట ఇంచార్జి డీఎస్పీ హనుమంతరావు హెచ్చరించారు.

