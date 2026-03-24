బైకులపై ప్రమాదకరంగా స్టంట్లు - చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవన్న పోలీసులు - YOUTH BIKE STUNTS
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 6:51 PM IST
Youth Bike Stunts in Narasaraopet : పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేట - చిలకలూరిపేట రోడ్డుపై కొందరు యువకులు బైకులపై ప్రమాదకరంగా స్టంట్లు చేసిన వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో హల్చల్ చేసింది. జిల్లాలో పలుచోట్ల అర్ధరాత్రి సమయంలో యువకులు ప్రమాదకర రీతిలో బైకు రేసులు, స్టంట్లు చేయడం ఎక్కువైంది. దీంతో ప్రజలు, వాహనదారులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. యువత బైక్లపై స్టంట్లు చేయడంపై నరసరావుపేట ఇంచార్జి డీఎస్పీ హనుమంతరావు మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్న ఈ వీడియో ఆరు నెలల క్రితం వీడియో అని చెప్పారు. దాన్ని ఏఐలో మార్చి సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఉంచినట్లు తెలిపారు. వీడియోలో ఉన్న యువకులు, వారి తల్లిదండ్రులను నరసరావుపేట గ్రామీణ పోలీసుస్టేషన్కు పిలిపించి సీఐ ఎం.వీ సుబ్బారావు, ఎస్సై కిశోర్ ఆధ్వర్యంలో కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చినట్లు తెలిపారు. బైక్ స్టంట్స్ చేస్తూ ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలిగించేలా ఎవరైనా వ్యవహరిస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని నరసరావుపేట ఇంచార్జి డీఎస్పీ హనుమంతరావు హెచ్చరించారు.
