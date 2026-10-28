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బస్సు ఆపలేదని డ్రైవర్​పై యువకుల దాడి - వీడియో వైరల్

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శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో డ్రైవర్​పై యువకుల దాడి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 28, 2026 at 7:59 PM IST

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Kokkanti RTC Driver Attack Video : బస్సును ఆపలేదన్న కోపంతో ఓ ఆర్టీసీ డ్రైవర్​పై యువకులు దాడికి పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటన శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా తనకల్లు మండలం కొక్కంటి క్రాస్ వద్ద చోటు చేసుకుంది. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. బస్సు బెంగళూరు నుంచి కదిరికి వెళ్తుండగా అన్నమయ్య జిల్లా మద్దన్నగారిపల్లి వద్ద నలుగురు యువకులు బస్సు ఎక్కేందుకు ఆపారు. అక్కడ స్టేజ్ లేదన్న ఉద్దేశంతో డ్రైవర్ బస్సును ఆపకుండా వచ్చేశారు.

దీంతో కోపంతో ఊగిపోయిన ఆ నలుగురు యువకులు ద్విచక్ర వాహనాల్లో వెంబడించి తనకల్లు మండలం కొక్కంటి క్రాస్ వద్ద బస్సును ఆపారు. ఈ క్రమంలో డ్రైవర్ వేమన్న నాయక్​ను చితకబాదారు. ఇది గమనించిన స్థానికులు యవకులను అడ్డుకొని డ్రైవర్​ను రక్షించారు. అనంతరం వారిని పోలీసులకు అప్పగించారు. బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు విశ్వనాథ్, మధుకుమార్, సునీల్, రాముపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తనకల్లు ఎస్సై దిలీప్ కుమార్ తెలిపారు. మరోవైపు ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి.

Kokkanti RTC Driver Attack Video : బస్సును ఆపలేదన్న కోపంతో ఓ ఆర్టీసీ డ్రైవర్​పై యువకులు దాడికి పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటన శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా తనకల్లు మండలం కొక్కంటి క్రాస్ వద్ద చోటు చేసుకుంది. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. బస్సు బెంగళూరు నుంచి కదిరికి వెళ్తుండగా అన్నమయ్య జిల్లా మద్దన్నగారిపల్లి వద్ద నలుగురు యువకులు బస్సు ఎక్కేందుకు ఆపారు. అక్కడ స్టేజ్ లేదన్న ఉద్దేశంతో డ్రైవర్ బస్సును ఆపకుండా వచ్చేశారు.

దీంతో కోపంతో ఊగిపోయిన ఆ నలుగురు యువకులు ద్విచక్ర వాహనాల్లో వెంబడించి తనకల్లు మండలం కొక్కంటి క్రాస్ వద్ద బస్సును ఆపారు. ఈ క్రమంలో డ్రైవర్ వేమన్న నాయక్​ను చితకబాదారు. ఇది గమనించిన స్థానికులు యవకులను అడ్డుకొని డ్రైవర్​ను రక్షించారు. అనంతరం వారిని పోలీసులకు అప్పగించారు. బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు విశ్వనాథ్, మధుకుమార్, సునీల్, రాముపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తనకల్లు ఎస్సై దిలీప్ కుమార్ తెలిపారు. మరోవైపు ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి.

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ATTACK ON RTC DRIVER IN TANAKALLU
ATTACK ON RTC DRIVER IN KOKKANTI
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