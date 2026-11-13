పారేసే వ్యర్థాలతో అద్భుతాలు - నెలకు రూ.లక్షల్లో ఆదాయం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 3:40 PM IST
Young Women Sushma Creates Waste into Wonders : కష్టాలు వచ్చినప్పుడు కుంగిపోవడం కాదు. ఆ కష్టాలనే విజయానికి మెట్లుగా మలచుకొని ముందుకు సాగడమే అసలైన గెలుపు. అదే బాటలో నడిచిందామె. కట్టుకున్న భర్త దూరమైనా ధైర్యం కోల్పోలేదు. 5 ఏళ్ల బాబు భవిష్యత్ కోసం ఒంటరి పోరాటం ప్రారంభించింది. కేవలం 7 వేల రూపాయల పెట్టుబడితో సంప్రదాయ కళలకు ఆధునిక హంగులు అద్దుతూ పారేసే వ్యర్థాలకు సరికొత్త జీవం పోస్తోంది. ప్రకృతి సిద్ధమైన వస్తువులతో అద్భుతాలు సృష్టిస్తూ నేడు ఏకంగా 24 రకాల కళల్లో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అగ్రగామిగా రాణిస్తోంది. తోటి మహిళలకు ఉపాధి కల్పిస్తూ నెలకు రూ.లక్షల్లో సంపాదిస్తున్నారు సుష్మ.
"చిన్నప్పటినుంచి మా అమ్మ ద్వారా వివిధ రకాల కళలను నేర్చుకున్నాను. సంప్రదాయ కళలకు ఆధునిక హంగులు జోడిద్దామని నిశ్చయించుకున్నా. అంతేగాక వివిధ వస్తువులను సేకరించటం అలవాటు. ఇలా ప్రకృతి సిద్ధమైన వస్తువులతో 24 రకాల కళల్లో వివిధ వస్తువులను తయారు చేస్తున్నా. ప్రింటింగ్, పెయింటింగ్, డిజైనింగ్.. ఇలా చింత గింజల నుంచి పాము పొలుసుల వరకు అన్నీంటితో వివిధ రకాల వస్తువులను తయారు చేస్తున్నా." - సుష్మ, కళాకారిణి
Young Women Sushma Creates Waste into Wonders : కష్టాలు వచ్చినప్పుడు కుంగిపోవడం కాదు. ఆ కష్టాలనే విజయానికి మెట్లుగా మలచుకొని ముందుకు సాగడమే అసలైన గెలుపు. అదే బాటలో నడిచిందామె. కట్టుకున్న భర్త దూరమైనా ధైర్యం కోల్పోలేదు. 5 ఏళ్ల బాబు భవిష్యత్ కోసం ఒంటరి పోరాటం ప్రారంభించింది. కేవలం 7 వేల రూపాయల పెట్టుబడితో సంప్రదాయ కళలకు ఆధునిక హంగులు అద్దుతూ పారేసే వ్యర్థాలకు సరికొత్త జీవం పోస్తోంది. ప్రకృతి సిద్ధమైన వస్తువులతో అద్భుతాలు సృష్టిస్తూ నేడు ఏకంగా 24 రకాల కళల్లో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అగ్రగామిగా రాణిస్తోంది. తోటి మహిళలకు ఉపాధి కల్పిస్తూ నెలకు రూ.లక్షల్లో సంపాదిస్తున్నారు సుష్మ.
"చిన్నప్పటినుంచి మా అమ్మ ద్వారా వివిధ రకాల కళలను నేర్చుకున్నాను. సంప్రదాయ కళలకు ఆధునిక హంగులు జోడిద్దామని నిశ్చయించుకున్నా. అంతేగాక వివిధ వస్తువులను సేకరించటం అలవాటు. ఇలా ప్రకృతి సిద్ధమైన వస్తువులతో 24 రకాల కళల్లో వివిధ వస్తువులను తయారు చేస్తున్నా. ప్రింటింగ్, పెయింటింగ్, డిజైనింగ్.. ఇలా చింత గింజల నుంచి పాము పొలుసుల వరకు అన్నీంటితో వివిధ రకాల వస్తువులను తయారు చేస్తున్నా." - సుష్మ, కళాకారిణి