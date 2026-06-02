వంశపారంపర్య వృత్తిలో రాణిస్తూ - రథాలు నియంత్రిస్తూ - WOMEN CONTROLLING TIRUMALA CHARIOT
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 2, 2026 at 2:22 PM IST
Women Lead in Tirumala Rathotsavam : అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుని బ్రహ్మోత్సవాల్లోని ప్రధాన ఘట్టాల్లో రథోత్సవం ఒకటి. ఈ వేడుకలో శ్రీనివాసుడు తనకు ఎంతో ఇష్టమైన మహారథమెక్కి భక్తజనుల పూజలు అందుకుంటారు. అయితే రథాన్ని నియంత్రించడం పురుషులకే కష్టమైన పని. పైగా ఇసుకేస్తే రాలనంత భక్త జనం ఏ మాత్రం అప్రమత్తంగా లేకపోయినా ప్రాణాలకే ప్రమాదం అలాంటి పని అమ్మాయిలేం చేస్తారు? అని ఎన్నో అనుమానాలు. వాటన్నింటినీ వీరు పటాపంచలు చేశారు.
సాధించాలనే సంకల్పం ఉంటే మహిళలకు సాధ్యంకానిదేదీ లేదని నిరూపిస్తున్నారు ఈ యువతులు. మంచి ప్యాకేజీలతో ఉద్యోగాలు చేస్తూనే వంశపారంపర్య వృత్తిలో రాణించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. రథోత్సవాల వేళ స్వామివారి మహారథాలను నియంత్రిస్తూ మహిళా సాధికారతకు నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నారు. వేలాది మంది భక్తుల మధ్య భారీ రథాన్ని ధైర్యంగా నిబద్ధతతో మలుపులు తిప్పుతూ వేగాన్ని నియంత్రిస్తూ సత్తా చాటుతున్నారు. తిరుమల సహా టీటీడీ స్థానికాలయాలు, శ్రీకాళహస్తి వంటి పుణ్యక్షేత్రాల్లో రథోత్సవాల వేళ సేవలు అందిస్తున్నారు. రథాల్ని ముందుకు నడిపించే అవకాశాన్ని తమ అదృష్టంగా భావిస్తామని అంటున్నారు శ్రీకాళహస్తి వంటి పుణ్యక్షేత్రాల్లో రథోత్సవాల వేళ సేవలు అందిస్తున్న హర్షిణి రెడ్డి, ఖ్యాతి శ్రీలు.
