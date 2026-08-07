యువతి నైపుణ్యానికి చంద్రబాబు ఫిదా - సభకు వచ్చిన అందరిచేత చప్పట్లు కొట్టించిన సీఎం - CM CHANDRABABU ON MICRO ART
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 6:23 PM IST
CM Chandrababu Life Story on Micro Art : సీఎం చంద్రబాబుకు మహిత అనే యువతి ఆయన జీవిత చరిత్రను తెలిపే మైక్రో ఆర్ట్ను బహూకరించింది. అది చూసి మురిసిపోయిన చంద్రబాబు ఆమె నైపుణ్యాన్ని ప్రశంసించారు. జెన్జీ యువత ఇలానే ఉంటుందన్న ముఖ్యమంత్రి, సభకు వచ్చిన వారందరిచేత చప్పట్లు కొట్టించారు. యువతి కళా నైపుణ్యం అద్భుతమని కొనియాడారు. నేడు జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా బాపట్ల జిల్లా కొత్తపేటలో 'నేతన్న సేవలో' పథకాన్ని ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభించారు.
మరోవైపు తనను కలవాలన్న ఒక 90 ఏళ్ల వృద్ధురాలి చిరకాల కోరికను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆప్యాయంగా నెరవేర్చారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా సీఎంను కలిసి ఫోటో దిగాలనే తన ఆకాంక్షను వ్యక్తం చేసిన చీరాలకు చెందిన పుష్పావతి అనే బామ్మ వీడియో నెట్టింట వైరల్ కాగా, తక్షణమే స్పందించిన సీఎం "చీరాల పర్యటనలో నిన్ను కలుస్తా బామ్మ" అని 'ఎక్స్' లో పోస్ట్ చేశారు. చెప్పినట్లే చీరాల పర్యటనలో ఆ వృద్ధురాలిని ప్రత్యేకంగా పిలిపించుకుని, ఎంతో ఆప్యాయంగా పలకరించి ఆమెతో ఫోటో దిగడంతో పుష్పావతి ఆనందానికి అవధులు లేవు. అలాగే మగ్గంపై ఎంతో నైపుణ్యంతో చంద్రబాబు చిత్రపటాన్ని వస్త్రంపై నేసిన శ్రీకాకుళం జిల్లా ఎచ్చెర్లకు చెందిన చేనేత దంపతులు నాగేశ్వరరావు, లక్ష్మీలను కూడా సీఎం ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. చేనేత కళాకారుల ప్రతిభను కొనియాడుతూ వారి శ్రమకు దక్కిన గౌరవంగా ఈ క్షణాలు నిలిచాయి.
CM Chandrababu Life Story on Micro Art : సీఎం చంద్రబాబుకు మహిత అనే యువతి ఆయన జీవిత చరిత్రను తెలిపే మైక్రో ఆర్ట్ను బహూకరించింది. అది చూసి మురిసిపోయిన చంద్రబాబు ఆమె నైపుణ్యాన్ని ప్రశంసించారు. జెన్జీ యువత ఇలానే ఉంటుందన్న ముఖ్యమంత్రి, సభకు వచ్చిన వారందరిచేత చప్పట్లు కొట్టించారు. యువతి కళా నైపుణ్యం అద్భుతమని కొనియాడారు. నేడు జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా బాపట్ల జిల్లా కొత్తపేటలో 'నేతన్న సేవలో' పథకాన్ని ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభించారు.
మరోవైపు తనను కలవాలన్న ఒక 90 ఏళ్ల వృద్ధురాలి చిరకాల కోరికను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆప్యాయంగా నెరవేర్చారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా సీఎంను కలిసి ఫోటో దిగాలనే తన ఆకాంక్షను వ్యక్తం చేసిన చీరాలకు చెందిన పుష్పావతి అనే బామ్మ వీడియో నెట్టింట వైరల్ కాగా, తక్షణమే స్పందించిన సీఎం "చీరాల పర్యటనలో నిన్ను కలుస్తా బామ్మ" అని 'ఎక్స్' లో పోస్ట్ చేశారు. చెప్పినట్లే చీరాల పర్యటనలో ఆ వృద్ధురాలిని ప్రత్యేకంగా పిలిపించుకుని, ఎంతో ఆప్యాయంగా పలకరించి ఆమెతో ఫోటో దిగడంతో పుష్పావతి ఆనందానికి అవధులు లేవు. అలాగే మగ్గంపై ఎంతో నైపుణ్యంతో చంద్రబాబు చిత్రపటాన్ని వస్త్రంపై నేసిన శ్రీకాకుళం జిల్లా ఎచ్చెర్లకు చెందిన చేనేత దంపతులు నాగేశ్వరరావు, లక్ష్మీలను కూడా సీఎం ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. చేనేత కళాకారుల ప్రతిభను కొనియాడుతూ వారి శ్రమకు దక్కిన గౌరవంగా ఈ క్షణాలు నిలిచాయి.