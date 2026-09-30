'పట్టుదలతో చదివాడు ప్రభుత్వ డిగ్రీ లెక్చరర్ దాకా ఎదిగాడు'
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 2:03 PM IST
SPECIAL STORY ON LECTURER NAGARAJU IN VIZIANAGARAM DISTRICT : సాధారణ రైతు కుటుంబంలో పుట్టి, పట్టుదలతో చదివి ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగారు సారిపల్లి నాగరాజు. పాఠశాల స్థాయి తెలుగు ఉపాధ్యాయుడిగా తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించిన ఆయన, పీహెచ్డీ పూర్తి చేసి రచయితగా గుర్తింపు తెచ్చుకోవడమే కాకుండా, ప్రభుత్వ డిగ్రీ లెక్చరర్గా ఎంపికై మరో మైలురాయిని చేరుకున్నారు. ప్రస్తుతం అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో తెలుగు అధ్యాపకుడిగా, ఇంఛార్జ్ ప్రిన్సిపల్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఈ స్థాయికి చేరుకోవడం వెనుక సవాళ్లు, తన లక్ష్యాన్ని చేరుకునేందుకు ఆయన ప్రయాణం ఎలా సాగింది? లెక్చరర్ నాగరాజు మాటల్లోనే విందాం.
" మా అన్నయ్య తెలుగు మాస్టారుగా ఉన్నారు. ఆయన ప్రేరణతో నేను కూడా ప్రకాశం జిల్లా తిమ్మా సముద్రంలో శ్రీ గోరెంట్ల వెంకన్న కళాశాలలో ఇంటర్, డిగ్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సు తెలుగు పండిట్గా 5 సంవత్సరాలు చదివాను. ఆ తర్వాత లాంగ్వేజ్ పండిట్ సెట్లో రాష్ట్ర స్థాయిలో మూడవ ర్యాంక్ సాధించాను. తరువాత హైదరాబాద్లో సెంట్రర్ యూనివర్సిటీలో MA, phd చేశాను. 2025 మోగా డీఎస్సీలో మూడు ఉద్యోగాలు సాధించాను. మొదట పాఠశాల స్థాయి తెలుగు ఉపాధ్యాయుడిగా ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించి, ప్రస్తుతం అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో తెలుగు అధ్యాపకుడిగా, ఇంఛార్జ్ ప్రిన్సిపల్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నాను" - సారిపల్లి నాగరాజు, ప్రభుత్వ డిగ్రీ లెక్చరర్
SPECIAL STORY ON LECTURER NAGARAJU IN VIZIANAGARAM DISTRICT : సాధారణ రైతు కుటుంబంలో పుట్టి, పట్టుదలతో చదివి ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగారు సారిపల్లి నాగరాజు. పాఠశాల స్థాయి తెలుగు ఉపాధ్యాయుడిగా తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించిన ఆయన, పీహెచ్డీ పూర్తి చేసి రచయితగా గుర్తింపు తెచ్చుకోవడమే కాకుండా, ప్రభుత్వ డిగ్రీ లెక్చరర్గా ఎంపికై మరో మైలురాయిని చేరుకున్నారు. ప్రస్తుతం అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో తెలుగు అధ్యాపకుడిగా, ఇంఛార్జ్ ప్రిన్సిపల్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఈ స్థాయికి చేరుకోవడం వెనుక సవాళ్లు, తన లక్ష్యాన్ని చేరుకునేందుకు ఆయన ప్రయాణం ఎలా సాగింది? లెక్చరర్ నాగరాజు మాటల్లోనే విందాం.
" మా అన్నయ్య తెలుగు మాస్టారుగా ఉన్నారు. ఆయన ప్రేరణతో నేను కూడా ప్రకాశం జిల్లా తిమ్మా సముద్రంలో శ్రీ గోరెంట్ల వెంకన్న కళాశాలలో ఇంటర్, డిగ్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సు తెలుగు పండిట్గా 5 సంవత్సరాలు చదివాను. ఆ తర్వాత లాంగ్వేజ్ పండిట్ సెట్లో రాష్ట్ర స్థాయిలో మూడవ ర్యాంక్ సాధించాను. తరువాత హైదరాబాద్లో సెంట్రర్ యూనివర్సిటీలో MA, phd చేశాను. 2025 మోగా డీఎస్సీలో మూడు ఉద్యోగాలు సాధించాను. మొదట పాఠశాల స్థాయి తెలుగు ఉపాధ్యాయుడిగా ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించి, ప్రస్తుతం అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో తెలుగు అధ్యాపకుడిగా, ఇంఛార్జ్ ప్రిన్సిపల్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నాను" - సారిపల్లి నాగరాజు, ప్రభుత్వ డిగ్రీ లెక్చరర్