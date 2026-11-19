సాంకేతిక రంగంలో సరికొత్త ఆవిష్కరణ - వాయిస్తో పనిచేసేలా ఏఐ కెమెరా డ్రోన్
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 4:49 PM IST
మనం సాధారణంగా రిమోట్తో పని చేసే డ్రోన్లను చూసి ఉంటాం. కానీ వాయిస్తో పని చేసే డ్రోన్లను చూసి ఉండం. కానీ తిరుపతికి చెందిన 22 ఏళ్ల అర్జున్ సాయి సాంకేతిక రంగంలో సరికొత్త ఆవిష్కరణకు శ్రీకారం చుట్టాడు. రిమోట్ సహాయం లేకుండా కేవలం వాయిస్ కమాండ్స్తో పని చేసేలా ఏఐ కెమెరా డ్రోన్ను రూపొందించాడు. గరుడా-1 పేరుతో అభివృద్ధి చేస్తున్న ఈ డ్రోన్ను టేకాఫ్, ఫాలో మీ, గో హోమ్ వంటి ఆదేశాలతో నియంత్రించవచ్చు. డ్రోన్తో చిత్రీకరించిన వీడియోలను ఎడిట్రా ఏఐ టూల్తో ఎడిట్ చేయడంతో పాటు జస్డబ్ సాయంతో 11 భారతీయ భాషల్లోకి డబ్బింగ్ చేయవచ్చు. యూనివర్సిటీలో విద్యార్థి ప్రాజెక్టుగా ఈ ఆలోచన మొదలైది. నేడు స్టార్టప్గా రూపుదిద్దుకుంది. 20 లక్షల రూపాయల సీడ్ ఫండింగ్తో పాటు జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందింది. ఇన్ఫ్లూయెన్సర్లు, పోలీసులకు గరుడ డ్రోన్ ఉపయోగకరంగా ఉండనుంది. దీనిలో టూ వే కమున్యికేషన్ కూడా ఉంటుందని చెబుతున్నారు అర్జున్ సాయి.
మనం సాధారణంగా రిమోట్తో పని చేసే డ్రోన్లను చూసి ఉంటాం. కానీ వాయిస్తో పని చేసే డ్రోన్లను చూసి ఉండం. కానీ తిరుపతికి చెందిన 22 ఏళ్ల అర్జున్ సాయి సాంకేతిక రంగంలో సరికొత్త ఆవిష్కరణకు శ్రీకారం చుట్టాడు. రిమోట్ సహాయం లేకుండా కేవలం వాయిస్ కమాండ్స్తో పని చేసేలా ఏఐ కెమెరా డ్రోన్ను రూపొందించాడు. గరుడా-1 పేరుతో అభివృద్ధి చేస్తున్న ఈ డ్రోన్ను టేకాఫ్, ఫాలో మీ, గో హోమ్ వంటి ఆదేశాలతో నియంత్రించవచ్చు. డ్రోన్తో చిత్రీకరించిన వీడియోలను ఎడిట్రా ఏఐ టూల్తో ఎడిట్ చేయడంతో పాటు జస్డబ్ సాయంతో 11 భారతీయ భాషల్లోకి డబ్బింగ్ చేయవచ్చు. యూనివర్సిటీలో విద్యార్థి ప్రాజెక్టుగా ఈ ఆలోచన మొదలైది. నేడు స్టార్టప్గా రూపుదిద్దుకుంది. 20 లక్షల రూపాయల సీడ్ ఫండింగ్తో పాటు జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందింది. ఇన్ఫ్లూయెన్సర్లు, పోలీసులకు గరుడ డ్రోన్ ఉపయోగకరంగా ఉండనుంది. దీనిలో టూ వే కమున్యికేషన్ కూడా ఉంటుందని చెబుతున్నారు అర్జున్ సాయి.