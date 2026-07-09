LIVE: గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో యంగ్ ఇండియా స్పోర్ట్స్ వర్సిటీ ప్రారంభోత్సవం - PT USHA LIVE
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Published : July 9, 2026 at 5:44 PM IST
Young India Sports University logo launching in Gachibowli Live : తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ఏర్పాటు చేస్తున్న యంగ్ ఇండియా ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, ఇండియన్ ఒలంపిక్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు రాజ్యసభ సభ్యురాలు పి.టి.ఉష ప్రారంభిస్తున్నారు. గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో ఈ వేడుక వైభవంగా జరుగుతోంది. ఈరోజు స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ ప్రారంభంతో పాటు వివిధ కోర్సులను ప్రారంభిస్తున్నారు. దీంతో పాటు తెలంగాణ ప్రభుత్వ క్రీడా శాఖ ఆధ్వర్యంలో పారా నేషనల్, పారా అథ్లెటిక్ సపోర్ట్ ప్రోగ్రామ్, హైదరాబాద్ నిర్వహించబోయే నేషనల్ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ జూనియర్ అథ్లెటిక్ మీట్ లను ప్రారంభిస్తున్నారు. ఇందులోనే ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ 2026 ను ప్రకటిస్తున్నారు. ఉదయం ఎల్బీ స్టేడియంలో ఆధునీకరించిన తెలంగాణ ఒలింపిక్ భవన్ను క్రీడా శాఖ మంత్రి వాకిటి శ్రీహరితో కలిసి పీటీ ఉష ప్రారంభించారు. ఒలింపిక్ భవన్ ప్రాంగణంలో నిర్మించిన మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ విగ్రహాన్ని ఆమె ఆవిష్కరించారు. ప్రస్తుతం గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో జరుగుతున్న కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం..
Young India Sports University logo launching in Gachibowli Live : తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ఏర్పాటు చేస్తున్న యంగ్ ఇండియా ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, ఇండియన్ ఒలంపిక్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు రాజ్యసభ సభ్యురాలు పి.టి.ఉష ప్రారంభిస్తున్నారు. గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో ఈ వేడుక వైభవంగా జరుగుతోంది. ఈరోజు స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ ప్రారంభంతో పాటు వివిధ కోర్సులను ప్రారంభిస్తున్నారు. దీంతో పాటు తెలంగాణ ప్రభుత్వ క్రీడా శాఖ ఆధ్వర్యంలో పారా నేషనల్, పారా అథ్లెటిక్ సపోర్ట్ ప్రోగ్రామ్, హైదరాబాద్ నిర్వహించబోయే నేషనల్ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ జూనియర్ అథ్లెటిక్ మీట్ లను ప్రారంభిస్తున్నారు. ఇందులోనే ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ 2026 ను ప్రకటిస్తున్నారు. ఉదయం ఎల్బీ స్టేడియంలో ఆధునీకరించిన తెలంగాణ ఒలింపిక్ భవన్ను క్రీడా శాఖ మంత్రి వాకిటి శ్రీహరితో కలిసి పీటీ ఉష ప్రారంభించారు. ఒలింపిక్ భవన్ ప్రాంగణంలో నిర్మించిన మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ విగ్రహాన్ని ఆమె ఆవిష్కరించారు. ప్రస్తుతం గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో జరుగుతున్న కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం..