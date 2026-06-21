LIVE: విజయవాడ ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియంలో యోగాంధ్ర కార్యక్రమం - ప్రత్యక్షప్రసారం - YOGANDHRA 2026 IN VIJAYAWADA LIVE
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 21, 2026 at 6:42 AM IST|
Updated : June 21, 2026 at 8:11 AM IST
Yogandhra 2026 in Vijayawada Live : ఆరోగ్యాంధ్రప్రదేశ్ సాధన దిశగా ప్రజల దైనందిన జీవితంలో యోగాను భాగం చేసేలా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఇవాళ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ‘యోగాంధ్ర-2026’ కార్యక్రమంలో కోటి మందికి పైగా భాగస్వాములయ్యేలా ఏర్పాట్లు చేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఒక్కో జిల్లాలో ఒక్కో థీమ్తో ఈ నెల 7 నుంచి నిర్వహిస్తున్న యోగాంధ్ర కార్యక్రమాల్లో వివిధ వర్గాల ప్రజలు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. ఈరోజు విజయవాడలోని ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియంలో నిర్వహించే అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ రాష్ట్రస్థాయి కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు, బాబా రామ్దేవ్ పాల్గొన్నారు. విద్యార్థులు, యువతీ, యువకులతో ఐజీఎం స్టేడియం నిండిపోయింది. 'వయసుతో పాటు ఆరోగ్యానికి యోగా' అనే ఇతివృత్తంతో ఈ కార్యక్రమాన్న నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్, మంత్రులు లోకేశ్, అచ్చెన్న, దుర్గేశ్ పాల్గొన్నారు. యోగాంధ్రలో భాగంగా ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వెల్నెస్ ఆర్మీ ఏర్పాటు చేసింది. 507 మంది యోగా గురువులు శిక్షకులకు మార్గనిర్దేశం చేసింది. 7,749 మంది మాస్టర్ ట్రైనర్లను నియమించింది. 2.6 లక్షల మందికి గ్రామీణ, పట్టణ స్థాయిలో శిక్షణ ఇచ్చింది. 15,005 గ్రామ/వార్డు సచివాలయాల్లో యోగా పోటీలు నిర్వహిస్తే 3.9 లక్షల మంది పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర స్థాయి తుది పోటీలకు 334 మంది అర్హత సాధించారు.
Yogandhra 2026 in Vijayawada Live : ఆరోగ్యాంధ్రప్రదేశ్ సాధన దిశగా ప్రజల దైనందిన జీవితంలో యోగాను భాగం చేసేలా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఇవాళ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ‘యోగాంధ్ర-2026’ కార్యక్రమంలో కోటి మందికి పైగా భాగస్వాములయ్యేలా ఏర్పాట్లు చేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఒక్కో జిల్లాలో ఒక్కో థీమ్తో ఈ నెల 7 నుంచి నిర్వహిస్తున్న యోగాంధ్ర కార్యక్రమాల్లో వివిధ వర్గాల ప్రజలు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. ఈరోజు విజయవాడలోని ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియంలో నిర్వహించే అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ రాష్ట్రస్థాయి కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు, బాబా రామ్దేవ్ పాల్గొన్నారు. విద్యార్థులు, యువతీ, యువకులతో ఐజీఎం స్టేడియం నిండిపోయింది. 'వయసుతో పాటు ఆరోగ్యానికి యోగా' అనే ఇతివృత్తంతో ఈ కార్యక్రమాన్న నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్, మంత్రులు లోకేశ్, అచ్చెన్న, దుర్గేశ్ పాల్గొన్నారు. యోగాంధ్రలో భాగంగా ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వెల్నెస్ ఆర్మీ ఏర్పాటు చేసింది. 507 మంది యోగా గురువులు శిక్షకులకు మార్గనిర్దేశం చేసింది. 7,749 మంది మాస్టర్ ట్రైనర్లను నియమించింది. 2.6 లక్షల మందికి గ్రామీణ, పట్టణ స్థాయిలో శిక్షణ ఇచ్చింది. 15,005 గ్రామ/వార్డు సచివాలయాల్లో యోగా పోటీలు నిర్వహిస్తే 3.9 లక్షల మంది పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర స్థాయి తుది పోటీలకు 334 మంది అర్హత సాధించారు.