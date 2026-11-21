గండికోటలో ముగిసిన 'ఎల్లమ్మ' సందడి - అభిమానులతో కలిసి డీఎస్పీ, వేణు స్టెప్పులు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 12:05 PM IST
Yellamma Shooting Last Day : ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ (డీఎస్పీ) హీరోగా, 'బలగం' ఫేమ్ వేణు యెల్దండి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'ఎల్లమ్మ'. కడప జిల్లా జమ్మలమడుగు సమీపంలోని ప్రఖ్యాత పర్యాటక కేంద్రం గండికోటలో గత కొద్ది రోజులుగా జరుగుతున్న ఈ సినిమా షూటింగ్ సందడిగా ముగిసింది. చిత్రీకరణ చివరి రోజు కావడంతో సెట్స్లో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. ఈ సందర్భంగా షూటింగ్ చూడటానికి వచ్చిన స్థానిక అభిమానులతో హీరో దేవిశ్రీ ప్రసాద్, దర్శకుడు వేణు యెల్దండి, హీరోయిన్ ఆనంతిక సనిల్కుమార్, ఇతర చిత్ర బృందం సభ్యులు కలిసి ఎంతో ఉత్సాహంగా గడిపారు. అందరూ కలిసి డ్యాన్స్లు వేస్తూ అక్కడికి వచ్చిన ప్రేక్షకులను అలరించారు. తమ అభిమాన తారలను ఇంత దగ్గరగా చూడటమే కాకుండా, వారితో సరదాగా డ్యాన్స్ చేయడంతో స్థానికులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. గండికోట షెడ్యూల్ విజయవంతంగా పూర్తి కావడంతో చిత్ర బృందం హర్షం వ్యక్తం చేసింది.
Yellamma Shooting Last Day : ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ (డీఎస్పీ) హీరోగా, 'బలగం' ఫేమ్ వేణు యెల్దండి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'ఎల్లమ్మ'. కడప జిల్లా జమ్మలమడుగు సమీపంలోని ప్రఖ్యాత పర్యాటక కేంద్రం గండికోటలో గత కొద్ది రోజులుగా జరుగుతున్న ఈ సినిమా షూటింగ్ సందడిగా ముగిసింది. చిత్రీకరణ చివరి రోజు కావడంతో సెట్స్లో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. ఈ సందర్భంగా షూటింగ్ చూడటానికి వచ్చిన స్థానిక అభిమానులతో హీరో దేవిశ్రీ ప్రసాద్, దర్శకుడు వేణు యెల్దండి, హీరోయిన్ ఆనంతిక సనిల్కుమార్, ఇతర చిత్ర బృందం సభ్యులు కలిసి ఎంతో ఉత్సాహంగా గడిపారు. అందరూ కలిసి డ్యాన్స్లు వేస్తూ అక్కడికి వచ్చిన ప్రేక్షకులను అలరించారు. తమ అభిమాన తారలను ఇంత దగ్గరగా చూడటమే కాకుండా, వారితో సరదాగా డ్యాన్స్ చేయడంతో స్థానికులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. గండికోట షెడ్యూల్ విజయవంతంగా పూర్తి కావడంతో చిత్ర బృందం హర్షం వ్యక్తం చేసింది.