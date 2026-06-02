యశ్వంత్పుర్ ఎక్స్ప్రెస్కు తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం - బోగీలు విడిపోవడంతో అప్రమత్తమై రైలు నిలిపివేసిన లోకో పైలట్ - YASHWANTPUR EXP ESCAPES ACCIDENT
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 2, 2026 at 8:50 PM IST
Yashwantpur Express Train Narrowly Escapes Accident Near Ananthapur District: అనంతపురం జిల్లా గుత్తి రైల్వే స్టేషన్లో యశ్వంత్పూర్ ఎక్స్ప్రెస్కు ప్రమాదం తప్పింది. కర్ణాటక నుంచి బిహార్ వెళ్తున్న రైలు స్క్రూ జాయింట్ కప్లింగ్ ఊడిపోయి ఇంజన్ నుంచి ఎస్-6, ఎస్-7 బోగీలు విడిపోయాయి. లోకో పైలట్ అప్రమత్తతతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. వెంటనే రైల్వే అధికారులు ఊడిపోయిన బోగీలకు మరమ్మతులు చేపట్టారు. దీంతో రైలు అరగంట ఆలస్యంగా బయలుదేరింది. ఈ ఘటనపై ఘటనపై రైల్వే అధికారులు విచారణ చేపట్టారు.
అనంతపురం జిల్లా గుత్తి రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో యశ్వంత్పూర్ నుంచి బీహార్ రాష్ట్రం కటికహర్ వెళ్లే ఎక్స్ ప్రెస్ రైలుకు మంగళవారం ప్రమాదం తప్పింది. రైలు వెళుతున్న సమయంలో స్క్రూ జాయింట్ కప్లింగ్ ఊడిపోయి రైల్ ఇంజన్ నుంచి ఎస్-6, ఎస్-7 బోగీలు ఊడిపోయాయి. దీన్ని గమనించిన లోకో పైలట్ అప్రమత్తతతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. వెంటనే రైల్వే అధికారులు ఊడిపోయిన బోగిలకు మరమ్మతులు చేపట్టారు. దీంతో రైలు అరగంట పాటు ఆలస్యంగా బయలుదేరింది. ఈ ఘటనపై రైల్వే అధికారులు ప్రస్తుతం విచారణను చేపట్టారు.
