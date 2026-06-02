ETV Bharat / Videos

యశ్వంత్‌పుర్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌కు తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం - బోగీలు విడిపోవడంతో అప్రమత్తమై రైలు నిలిపివేసిన లోకో పైలట్ - YASHWANTPUR EXP ESCAPES ACCIDENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
యశ్వంత్‌పుర్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌కు తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం - బోగీలు విడిపోవడంతో అప్రమత్తమై రైలు నిలిపివేసిన లోకో పైలట్ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 8:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Yashwantpur Express Train Narrowly Escapes Accident Near Ananthapur District: అనంతపురం జిల్లా గుత్తి రైల్వే స్టేషన్‌లో యశ్వంత్‌పూర్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌కు ప్రమాదం తప్పింది. కర్ణాటక నుంచి బిహార్‌ వెళ్తున్న రైలు స్క్రూ జాయింట్‌ కప్లింగ్ ఊడిపోయి ఇంజన్‌ నుంచి ఎస్-6, ఎస్-7 బోగీలు విడిపోయాయి. లోకో పైలట్‌ అప్రమత్తతతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. వెంటనే రైల్వే అధికారులు ఊడిపోయిన బోగీలకు మరమ్మతులు చేపట్టారు. దీంతో రైలు అరగంట ఆలస్యంగా బయలుదేరింది. ఈ ఘటనపై ఘటనపై రైల్వే అధికారులు విచారణ చేపట్టారు.

అనంతపురం జిల్లా గుత్తి రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో యశ్వంత్​పూర్​ నుంచి బీహార్ రాష్ట్రం కటికహర్ వెళ్లే ఎక్స్ ప్రెస్ రైలుకు మంగళవారం ప్రమాదం తప్పింది. రైలు వెళుతున్న సమయంలో స్క్రూ జాయింట్ కప్లింగ్ ఊడిపోయి రైల్ ఇంజన్ నుంచి ఎస్-6, ఎస్-7 బోగీలు ఊడిపోయాయి. దీన్ని గమనించిన లోకో పైలట్ అప్రమత్తతతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. వెంటనే రైల్వే అధికారులు ఊడిపోయిన బోగిలకు మరమ్మతులు చేపట్టారు. దీంతో రైలు అరగంట పాటు ఆలస్యంగా బయలుదేరింది. ఈ ఘటనపై రైల్వే అధికారులు  ప్రస్తుతం విచారణను చేపట్టారు.

Yashwantpur Express Train Narrowly Escapes Accident Near Ananthapur District: అనంతపురం జిల్లా గుత్తి రైల్వే స్టేషన్‌లో యశ్వంత్‌పూర్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌కు ప్రమాదం తప్పింది. కర్ణాటక నుంచి బిహార్‌ వెళ్తున్న రైలు స్క్రూ జాయింట్‌ కప్లింగ్ ఊడిపోయి ఇంజన్‌ నుంచి ఎస్-6, ఎస్-7 బోగీలు విడిపోయాయి. లోకో పైలట్‌ అప్రమత్తతతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. వెంటనే రైల్వే అధికారులు ఊడిపోయిన బోగీలకు మరమ్మతులు చేపట్టారు. దీంతో రైలు అరగంట ఆలస్యంగా బయలుదేరింది. ఈ ఘటనపై ఘటనపై రైల్వే అధికారులు విచారణ చేపట్టారు.

అనంతపురం జిల్లా గుత్తి రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో యశ్వంత్​పూర్​ నుంచి బీహార్ రాష్ట్రం కటికహర్ వెళ్లే ఎక్స్ ప్రెస్ రైలుకు మంగళవారం ప్రమాదం తప్పింది. రైలు వెళుతున్న సమయంలో స్క్రూ జాయింట్ కప్లింగ్ ఊడిపోయి రైల్ ఇంజన్ నుంచి ఎస్-6, ఎస్-7 బోగీలు ఊడిపోయాయి. దీన్ని గమనించిన లోకో పైలట్ అప్రమత్తతతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. వెంటనే రైల్వే అధికారులు ఊడిపోయిన బోగిలకు మరమ్మతులు చేపట్టారు. దీంతో రైలు అరగంట పాటు ఆలస్యంగా బయలుదేరింది. ఈ ఘటనపై రైల్వే అధికారులు  ప్రస్తుతం విచారణను చేపట్టారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

YASHWANTPUR EXPRESS TRAIN
YASHWANTPUR EXP ESCAPES ACCIDENT
YASHWANTPUR EXPRESS ANANTAPUR DIST
అనంత జిల్లాలో తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం
YASHWANTPUR EXP ESCAPES ACCIDENT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ETV Bharat is headquartered in Hyderabad. It holds a very strong position in both the Telugu states. The reach of ETV Bharat Andhra Pradesh has been maximum because of its unique stories. It also has a strong presence in the state and is capable of reaching out to the maximum number of people....view details

ఇలాంటి కథనాలు

Women Lead in Tirumala Rathotsavam

వంశపారంపర్య వృత్తిలో రాణిస్తూ - రథాలు నియంత్రిస్తూ

June 2, 2026 at 2:22 PM IST
Elephants Herd Roaming in Makkuva Mandal of Parvathipuram Manyam District

'పామ్ ఆయిల్ తోటల్లో ఏనుగుల సంచారం - జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్న అధికారులు'

June 2, 2026 at 2:00 PM IST
Ratan Tata Innovation Hub CEO Dhatri Reddy Interview

ప్రొటోటైప్ ఉపకరణాల తయారీకి కియా ఇండస్ట్రీస్​తో ఒప్పందం: ధాత్రి, రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ సీఈవో

June 1, 2026 at 10:00 PM IST
Junior Civil Judge Divya

ఎల్‌ఎల్‌బీలో గోల్డ్‌ మెడల్‌ - తొలి ప్రయత్నంలోనే సివిల్‌ జడ్జిగా ఎంపిక

May 30, 2026 at 12:30 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.