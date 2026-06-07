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ప్రపంచ సైకిల్ దినోత్సవం - హైదరాబాద్​లో 5కే, 10కే 'మెగా సైక్లింగ్ రైడ్స్' - MEGA CYCLING RIDES PROGRAMME AT HYD

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హైదరాబాద్​లో ప్రపంచ సైకిల్ దినోత్సవం సంబరాలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 7, 2026 at 12:00 PM IST

|

Updated : June 7, 2026 at 12:08 PM IST

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World Bicycle Day Celebrations in Hyderabad : ప్రపంచ సైకిల్ దినోత్సవం సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లో భారీ సైక్లింగ్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. నార్సింగి సమీపంలోని ఔటర్ రింగ్ రోడ్ సైక్లింగ్ ట్రాక్ వద్ద దీనిని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ 'మెగా సైక్లింగ్ రైడ్స్' కార్యక్రమాన్ని మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. స్మార్ట్‌ బైక్, హైదరాబాద్ బైసైకిలింగ్ క్లబ్, వరల్డ్ సైక్లింగ్ అలైన్స్ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. దీంట్లో 2,500 మందికి పైగా సైక్లిస్టులు పాల్గొన్నారు. 5 కిలోమీటర్లు, 10 కిలోమీటర్ల విభాగాల్లో చిన్నారులు, యువత, మహిళలు, సైక్లింగ్ ఔత్సాహికులు ఉత్సాహంగా రైడ్ చేశారు. 

ఈ సందర్భంగా వెంకయ్య నాయుడు మాట్లాడుతూ ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలికి సైక్లింగ్ ఎంతో ఉపయోగకరమని చెప్పారు. కాలుష్య నియంత్రణతో పాటు వ్యక్తిగత ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపర్చడంలో సైక్లింగ్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్‌తో పాటు చండీగఢ్, న్యూదిల్లీల్లో కూడా ఏకకాలంలో ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. దేశవ్యాప్తంగా 5 వేల మందికి పైగా సైక్లింగ్ ప్రేమికులు ఈ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. కార్యక్రమంలో భారత్​ బయోటెక్ డైరెక్టర్ రాచెస్ ఎల్లా, హైదరాబాద్ బైసైక్లింగ్ క్లబ్ అధ్యక్షుడు టి.సత్యనారాయణ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. సైక్లింగ్‌ను నిత్యజీవితంలో భాగంగా చేసుకోవాలని, ఆరోగ్యం-పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం ప్రతి ఒక్కరూ సైకిల్ వినియోగాన్ని పెంచాలని నిర్వాహకులు పిలుపునిచ్చారు.

World Bicycle Day Celebrations in Hyderabad : ప్రపంచ సైకిల్ దినోత్సవం సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లో భారీ సైక్లింగ్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. నార్సింగి సమీపంలోని ఔటర్ రింగ్ రోడ్ సైక్లింగ్ ట్రాక్ వద్ద దీనిని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ 'మెగా సైక్లింగ్ రైడ్స్' కార్యక్రమాన్ని మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. స్మార్ట్‌ బైక్, హైదరాబాద్ బైసైకిలింగ్ క్లబ్, వరల్డ్ సైక్లింగ్ అలైన్స్ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. దీంట్లో 2,500 మందికి పైగా సైక్లిస్టులు పాల్గొన్నారు. 5 కిలోమీటర్లు, 10 కిలోమీటర్ల విభాగాల్లో చిన్నారులు, యువత, మహిళలు, సైక్లింగ్ ఔత్సాహికులు ఉత్సాహంగా రైడ్ చేశారు. 

ఈ సందర్భంగా వెంకయ్య నాయుడు మాట్లాడుతూ ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలికి సైక్లింగ్ ఎంతో ఉపయోగకరమని చెప్పారు. కాలుష్య నియంత్రణతో పాటు వ్యక్తిగత ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపర్చడంలో సైక్లింగ్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్‌తో పాటు చండీగఢ్, న్యూదిల్లీల్లో కూడా ఏకకాలంలో ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. దేశవ్యాప్తంగా 5 వేల మందికి పైగా సైక్లింగ్ ప్రేమికులు ఈ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. కార్యక్రమంలో భారత్​ బయోటెక్ డైరెక్టర్ రాచెస్ ఎల్లా, హైదరాబాద్ బైసైక్లింగ్ క్లబ్ అధ్యక్షుడు టి.సత్యనారాయణ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. సైక్లింగ్‌ను నిత్యజీవితంలో భాగంగా చేసుకోవాలని, ఆరోగ్యం-పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం ప్రతి ఒక్కరూ సైకిల్ వినియోగాన్ని పెంచాలని నిర్వాహకులు పిలుపునిచ్చారు.

Last Updated : June 7, 2026 at 12:08 PM IST

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TAGGED:

WORLD BICYCLE DAY CELEBRATIONS HYD
WORLD BICYCLE DAY
MEGA CYCLING RIDES AT NARSINGI
నార్సింగి​లో మెగా సైక్లింగ్ రైడ్స్
MEGA CYCLING RIDES PROGRAMME AT HYD

ABOUT THE AUTHOR

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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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