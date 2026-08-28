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ఆర్టీసీ బస్సులో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ - రాఖీలు కట్టిన మహిళలు

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ఆర్టీసీ బస్సులో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ - రాఖీలు కట్టిన మహిళలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 28, 2026 at 8:47 PM IST

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Minister Ponnam Prabhakar Travelling in RTC Bus husnabad : రాఖీ పండుగను పురస్కరించుకుని రాష్ట్ర రవాణా, బీసీ సంక్షేమ శాఖల మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణించి సందడి చేశారు. హైదరాబాద్ నుంచి సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్​కు కాన్వాయ్​లో వెళ్తున్న ఆయన ఈ క్రమంలో పందిళ్ల వద్ద ఆర్టీసీ బస్సు ఎక్కారు. మహిళలను ఆప్యాయంగా పలకరిస్తూ వారితో రాఖీలు కట్టించుకున్నారు. అలాగే హుస్నాబాద్ బ​స్టాండ్ వరకు బస్సులోనే ప్రయాణం కొనసాగించారు. బస్సులో మహిళ ప్రయాణికులతో ఆత్మీయంగా మాట్లాడారు. తమ సోదరీమణులతో హైదరాబాద్​లో ముందు రాఖీలు కట్టించుకుని, తన నియోజకవర్గం హుస్నాబాద్​లోని ప్రజలతో రాఖీ కట్టించుకునేందుకు వెళ్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు మహిళ ప్రయాణికులు మంత్రికి పెద్ద ఎత్తున రాఖీ కట్టారు. అనంతరం హుస్నాబాద్ బస్టాండ్​లో దిగిన మంత్రి మహిళా ప్రయాణికులతో ముచ్చటించి రాఖీ సందర్భంగా ఆర్టీసీ బస్సు సౌకర్యాలు, ఇతర వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. బస్టాండ్​లోనూ పలువురు మహిళలు మంత్రికి రాఖీ కట్టారు. పండుగ పూట విధులు నిర్వహిస్తున్న ఆర్టీసీ డ్రైవర్లు, కండక్టర్లను మంత్రి అభినందించి వారితో కరచాలనం చేశారు.

Minister Ponnam Prabhakar Travelling in RTC Bus husnabad : రాఖీ పండుగను పురస్కరించుకుని రాష్ట్ర రవాణా, బీసీ సంక్షేమ శాఖల మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణించి సందడి చేశారు. హైదరాబాద్ నుంచి సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్​కు కాన్వాయ్​లో వెళ్తున్న ఆయన ఈ క్రమంలో పందిళ్ల వద్ద ఆర్టీసీ బస్సు ఎక్కారు. మహిళలను ఆప్యాయంగా పలకరిస్తూ వారితో రాఖీలు కట్టించుకున్నారు. అలాగే హుస్నాబాద్ బ​స్టాండ్ వరకు బస్సులోనే ప్రయాణం కొనసాగించారు. బస్సులో మహిళ ప్రయాణికులతో ఆత్మీయంగా మాట్లాడారు. తమ సోదరీమణులతో హైదరాబాద్​లో ముందు రాఖీలు కట్టించుకుని, తన నియోజకవర్గం హుస్నాబాద్​లోని ప్రజలతో రాఖీ కట్టించుకునేందుకు వెళ్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు మహిళ ప్రయాణికులు మంత్రికి పెద్ద ఎత్తున రాఖీ కట్టారు. అనంతరం హుస్నాబాద్ బస్టాండ్​లో దిగిన మంత్రి మహిళా ప్రయాణికులతో ముచ్చటించి రాఖీ సందర్భంగా ఆర్టీసీ బస్సు సౌకర్యాలు, ఇతర వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. బస్టాండ్​లోనూ పలువురు మహిళలు మంత్రికి రాఖీ కట్టారు. పండుగ పూట విధులు నిర్వహిస్తున్న ఆర్టీసీ డ్రైవర్లు, కండక్టర్లను మంత్రి అభినందించి వారితో కరచాలనం చేశారు.

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TAGGED:

MINISTER PONNAM PRABHAKAR
PONNAM IN RTC BUS
WOMEN TIED RAKHI TO MINISTER PONNAM
RAKHI TO MINISTER PONNAM PRABHAKAR
RAKHI TO MINISTER PONNAM PRABHAKAR

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