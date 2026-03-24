అందరి కంటే భిన్నంగా కోర్సుల ఎంపిక - గోల్డ్​ మెడల్స్​ సాధించిన మహిళలు - WOMEN GOT GOLD MEDALS

భిన్నమైన కోర్సుల్లో గోల్డ్​ మెడల్స్​ సాధించిన మహిళలు (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 12:27 PM IST

Women Got Gold Medals In Various Courses :  చదువు అంటే కేవలం డిగ్రీలు అందుకోవడం మాత్రమే కాదు. సమాజ మార్పుకు అస్త్రం కావాలని నిరూపిస్తున్నారు శ్రీ పద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థినులు. సాధారణంగా ఉన్నత చదువులంటే సాఫ్ట్‌వేర్ లేదా భారీ ప్యాకేజీలు వచ్చే కోర్సుల వైపే అంతా మొగ్గు చూపుతారు. కానీ, ఇందుకు భిన్నంగా తెలుగు, హోమ్ సైన్స్, న్యాయ విద్య, MBA వంటి విభాగాల్లో తమకు ఇష్టమైన సబ్జెక్టులను ఎంచుకుని అందులో గోల్డ్ మెడల్స్ సాధించారు ఈ యువతులు. తమ చదువు కేవలం ఉపాధి కోసం కాదని సామాజిక బాధ్యత కోసమని వారు స్ఫష్టం చేశారు. తమ చదువు నలుగురికీ ఉపయోగపడాలనీ, అందరిలా కాకుండా తాము సమాజం కోసం భిన్నంగా ఆలోచించి ఈ కోర్సులను ఎంచుకున్నారని వారు తెలిపారు. వీరిని ఈ కోర్సులను తీసుకునెలా ఎవరు ప్రేరేపితం చేశారు, ఎంత కష్టపడితే ఈ గోల్డ్​ మెడల్​ సంపాదించారు అనే విషయాలు  వారి మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం !

