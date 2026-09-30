శ్రీవారి ఆశీస్సులు మన రాష్ట్రంపై ఉండాలి: రాయపాటి శైలజ
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 1:55 PM IST
Rayapati Sailaja Visited Tirumala : తిరుమల శ్రీవారిని పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో ఏపీ మహిళా కమిషన్ ఛైర్పర్సన్ రాయపాటి శైలజ, బాలీవుడ్ నటి పూజా చోప్రాలు వేర్వేరుగా స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. టీటీడీ అధికారులు వారికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. అనంతరం ఆలయంలోకి వెళ్లిన వారు స్వామివారిని దర్శించుకుని మెుక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దర్శన అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు. సామాన్య భక్తుల కోసం వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలను టీటీడీ మేనేజ్మెంట్ రద్దు చేస్తూ భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారని రాయపాటి శైలజ అన్నారు. శ్రీవారి ఆశీస్సులు మన రాష్ట్రంపై ఉండాలని రాయపాటి శైలజ ఆకాంక్షించారు.
సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం: తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం పడుతోంది. స్వామివారి సర్వదర్శనానికి శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న తిరుమల శ్రీవారిని 77,082 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా, శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.22 కోట్లు వచ్చింది. నిన్న స్వామివారికి 34,039 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
Rayapati Sailaja Visited Tirumala : తిరుమల శ్రీవారిని పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో ఏపీ మహిళా కమిషన్ ఛైర్పర్సన్ రాయపాటి శైలజ, బాలీవుడ్ నటి పూజా చోప్రాలు వేర్వేరుగా స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. టీటీడీ అధికారులు వారికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. అనంతరం ఆలయంలోకి వెళ్లిన వారు స్వామివారిని దర్శించుకుని మెుక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దర్శన అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు. సామాన్య భక్తుల కోసం వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలను టీటీడీ మేనేజ్మెంట్ రద్దు చేస్తూ భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారని రాయపాటి శైలజ అన్నారు. శ్రీవారి ఆశీస్సులు మన రాష్ట్రంపై ఉండాలని రాయపాటి శైలజ ఆకాంక్షించారు.
సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం: తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం పడుతోంది. స్వామివారి సర్వదర్శనానికి శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న తిరుమల శ్రీవారిని 77,082 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా, శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.22 కోట్లు వచ్చింది. నిన్న స్వామివారికి 34,039 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.