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అడగ్గానే ఇందిరమ్మ ఇల్లు కట్టించారు - మీరు నా అన్నయ్య అంటూ కలెక్టర్​కు రాఖీ కట్టిన​ మహిళ - DISTRICT COLLECTOR LATEST NEWS

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మీరు నా అన్నయ్య అంటూ కలెక్టర్​కు రాఖీ కట్టిన​ మహిళ (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 13, 2026 at 5:38 PM IST

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Woman Ties Silver Rakhi To Collector : ఆదిలాబాద్​ కలెక్టరేట్​లో నిర్వహించిన ప్రజావాణి కార్యక్రమం హృదయాన్ని హత్తుకునే సన్నివేశానికి వేదికైంది. బజారహత్నూర్ మండలం జాతర్ల పంచాయతీ పరిధిలోని రామ్​నగర్ నివాసి అయిన మరుగుజ్జు మహిళ ఉయిక సుభద్రకు జిల్లా కలెక్టర్ రాజర్షిషా ప్రత్యేక చొరవతో ఇందిరమ్మ ఇంటిని మంజూరు చేశారు. కలెక్టర్ వెళ్లిన రోజునే ఆమె తన గృహ ప్రవేశం చేసుకున్నారు. కలెక్టర్​ రాకకు కృతజ్ఞతగా ప్రజావాణి విభాగానికి వచ్చిన ఆయనకు సుభద్ర రాఖీ కట్టి ఆత్మీయతను చాటారు. కలెక్టర్ ఆమెను చూసిన వెంటనే ఆప్యాయంగా పలకరించగా సుభద్ర ఆయనకు బొట్టు పెట్టి సత్కరించారు. ప్రజావాణి రోజున అందుబాటులో ఉంటారని, రాఖీ పౌర్ణమి రోజున ఉంటారో లేదోనని ముందస్తుగా ప్రత్యేకంగా వెండితో చేసిన రాఖీ కట్టి అభిమానం చాటుకున్నారు. కలెక్టర్ సైతం అన్నయ్యలా సుభద్రకు కానుకలు ఇచ్చి అంతే అభిమానం చాటుకున్నారు. ఈ సన్నివేశాన్ని అధికారులు, అర్జీదారులు ఆసక్తిగా తిలకించారు.  ప్రజావాణికి సమస్యలు, అర్జీలతోనే కాదు పనులు చేస్తే అభిమానంతోనూ వస్తారని ఈ ఘటన రుజువు చేసింది.

Woman Ties Silver Rakhi To Collector : ఆదిలాబాద్​ కలెక్టరేట్​లో నిర్వహించిన ప్రజావాణి కార్యక్రమం హృదయాన్ని హత్తుకునే సన్నివేశానికి వేదికైంది. బజారహత్నూర్ మండలం జాతర్ల పంచాయతీ పరిధిలోని రామ్​నగర్ నివాసి అయిన మరుగుజ్జు మహిళ ఉయిక సుభద్రకు జిల్లా కలెక్టర్ రాజర్షిషా ప్రత్యేక చొరవతో ఇందిరమ్మ ఇంటిని మంజూరు చేశారు. కలెక్టర్ వెళ్లిన రోజునే ఆమె తన గృహ ప్రవేశం చేసుకున్నారు. కలెక్టర్​ రాకకు కృతజ్ఞతగా ప్రజావాణి విభాగానికి వచ్చిన ఆయనకు సుభద్ర రాఖీ కట్టి ఆత్మీయతను చాటారు. కలెక్టర్ ఆమెను చూసిన వెంటనే ఆప్యాయంగా పలకరించగా సుభద్ర ఆయనకు బొట్టు పెట్టి సత్కరించారు. ప్రజావాణి రోజున అందుబాటులో ఉంటారని, రాఖీ పౌర్ణమి రోజున ఉంటారో లేదోనని ముందస్తుగా ప్రత్యేకంగా వెండితో చేసిన రాఖీ కట్టి అభిమానం చాటుకున్నారు. కలెక్టర్ సైతం అన్నయ్యలా సుభద్రకు కానుకలు ఇచ్చి అంతే అభిమానం చాటుకున్నారు. ఈ సన్నివేశాన్ని అధికారులు, అర్జీదారులు ఆసక్తిగా తిలకించారు.  ప్రజావాణికి సమస్యలు, అర్జీలతోనే కాదు పనులు చేస్తే అభిమానంతోనూ వస్తారని ఈ ఘటన రుజువు చేసింది.

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RAKHI CELEBRATION IN COLLECTOR
WOMAN TIE RAKHI DISTRICT COLLECTOR
కలెక్టర్​కు వెండి రాఖీ కట్టిన మహిళ
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WOMAN TIES SILVER RAKHI COLLECTOR

ABOUT THE AUTHOR

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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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